Šéfdesignér společnosti Peter Schreyer minulý rok řekl, že křídlové dveře, které nosí koncept, se do výroby asi nedostanou, i když udělá vše proto, aby se tak stalo. To byl první nástřel, ze kterého všichni odvodili, že se auto skutečně bude vyrábět. Jenže rok přešel a značka mlčela. Nic zajímavého ze strany značky Genesis jsme dál nezaznamenali. A tak se čekalo, co se stane na autosalonech v Detroitu, Ženevě nebo New Yorku. Nestalo se nic.

Až po autosalonu v New Yorku se Manfred Fitzgerald, šéf značky Genesis, rozhovořil pro australský časopis Motoring. Padly v něm další věty, které přiblížily auto k produkční verzi.

Především padla věta, že první auto na nové, právě vyvíjené elektrické platformě, bude v roce 2021. Pak se chvíli vykrucoval, ale na přímou otázku, zda to bude koncept malého elektrického vozu Mint, který byl k vidění letos, odvětil, že ne.

Genesis Mint

A tak redaktoři chtěli vědět, co bude s konceptem Essentia. „Děláme vážně úplně všechno. Normálně v automobilovém průmyslu mají vozy velmi krátkou životnost – udělají velké šplouchnutí a pak už o nich není slyšet. S těmi našimi tak nechceme zacházet. Stále loňský koncept vážně sledujeme a doufejme, že rychle vše oznámíme.“

Připomeňme si vůz Essentia, který nadchl designem karoserie kupé. Kapota byla udělaná z plexi, takže bylo vidět, že pod ní se skrývají jen pořádné závěsy s push-rody a žádný spalovací motor. Sice k elektrické platformě nepadlo nic, ale podle informací by auto mohlo zrychlit na stovku za tři sekundy.

Genesis Essentia