fra, Novinky

Samozřejmě, že staré funkční zlodějiny přes rozbité okénko jsou stále v kurzu, ale dnešní doba ukázala i na problémy moderních automobilů se systémem bezklíčového přístupu.

Zloději jsou schopni nakopírovat informaci z klíče, kterou vysílá, a tu falešně vyslat k automobilu, takže ten si myslí, že k autu přistoupil vlastník. Problém pro zloděje ovšem je, že musí být docela blízko klíči a relativně dlouho. A tak si lupiči našli zvláštní systém.

Lidé totiž často odhodí klíče od auta do misky těsně za dveřmi svého domu. Zloději tak jen přijdou ke dveřím, transpondérem přenesou kód do speciálního zařízení, které ho vyšle k automobilu a vůz je odemčený a lze ho i nastartovat.

Bez pohybu to nejde

Ford nyní proti těmto praktikám ale už umí bojovat. Jeho modely Fiesta a Focus nyní mají nový klíček s pohybovým čidlem. To znamená, že pokud se klíček nepohybuje déle než 40 sekund, přejde do stand-by módu a přestane vysílat. Je to jednoduchý systém, který dokáže zabránit výše uvedeným krádežím.

Nový klíček je k dispozici u nových aut, lze ho ale objednávat i ke starším. Tam pak ale něco stojí jak samotný nový klíček, tak i přehrání informací.