Že Chevrolet pracuje na Corvette s motorem uprostřed, již několik let není tajemstvím. Nejdříve se jen spekulovalo, ale čím více fotek maskovaných prototypů jezdilo po světě, tím to začínalo být jistější - příští generace Corvette bude pro tuto americkou ikonu znamenat revoluci. Bude mít motor mezi nápravami, za kabinou.

Chevrolet nyní do světa vypustil informaci o tom, kdy se hotové auto konečně představí - 18. července 2019. Učinil tak na boku maskovaného prototypu, který se projel po New Yorku. Místo nezvolil náhodně, v New Yorku začne v pátek 19. dubna autosalon.

Design můžeme zatím jen odtušit.

Jak auto bude vypadat, můžeme zatím stále jen hádat, byť vrstva maskování na voze byla skutečně tenká. Tip na evoluční design současné generace C7, samozřejmě s obrácenými proporcemi, asi nebude úplně mimo mísu, ale to jen spekulujeme.

Stejně tak jsou zatím jen spekulace o tom, co bude pod kapotou. Základní varianta by podle nich mohla dostat 6,2l osmiválec bez přeplňování, který nabídne přes 460 koní. Některá ze silnějších verzí by mohla atakovat tisícikoňovou hranici, jak říkají starší zprávy o tom, že hliníkové šasi má problém takový výkon zvládnout.

V dlouhé zádi se skrývá osmiválec.

Pokud jste narazili na zprávy, že Corvette s motorem uprostřed je očekávána už desítky let, není to nadsázka. Za motor uprostřed horoval už Zora Arkus-Duntov, jeden z duchovních otců Corvette, a v průběhu let dokonce vzniklo i několik prototypů.

Až nyní, 66 let po uvedení první Corvette na trh, se to však stává realitou. A dokonce se spekuluje o tom, že novinka ponese jméno Zora. Na detaily si počkejme do července.

Takto vypadá současný Chevrolet Corvette Stingray gen. C7