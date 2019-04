laz, Právo

Aktuální generace Mazdy 3 se ještě více než kdy jindy soustředí na řidičský požitek. V rámci nižší střední třídy chce být volbou pro ty, které vyvážené chování a komunikativní ovládací prvky ještě dokážou ocenit. Při nedávném prvním seznámení jsme si to jen potvrdili.

Právě proto se sportovní verze přímo nabízí. A má se to s ní podobně, jako s SUV od Bugatti. Tedy že chvíli se zdá, že něco bude, potom to zástupci automobilky dementují, načež se spekulace vyrojí znovu. A tak dokola. Poté, co Dave Coleman, jeden z inženýrů Mazdy, tvrdil, že automobilka je příliš malá na to, aby dokázala ostrou verzi Mazdy 3 postavit podle svých představ, jsou tu jiné zprávy.

Mazda 3 v Lisabonu

V rámci představení nové generace hatchbacku pro australský trh se totiž rozpovídal jeden z vrcholných manažerů Mazdy, Kota Beppu. „Jsem ‚autař‘, fanoušek, takže i já sám chci řídit výkonnou Mazdu 3. Udělám pro to, co bude v mých silách,” řekl na tiskové konferenci. Podle informací britského Autocaru lidé od Mazdy tvrdí, že je finální rozhodnutí za rohem. Beppu pak nastínil i možnou motorizaci, která by vůz mohla pohánět. Jde o přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,5 litru. Ten v trojce najdete na americkém trhu.

Tuto jednotku by prý šlo ještě posílit, navíc je u nové generace k dispozici také zabudovaný pohon všech kol, který by přinesl potřebnou trakci. Zároveň ale Beppu upozorňuje, že si neumí představit vyloženě ostré, až okruhové náčiní. „Auto by mělo být rychlé, ale přátelštější i než Golf GTI,” naznačuje mimo jiné i fakt, že označení MPS nemusíme očekávat.

Otázkou ovšem na celém příběhu „rychlé Mazdy 3” zůstává, jestli v takovém případě vůbec existuje šance, že se výkonný hatchback dostane na evropský trh. Vždyť zmiňovaný motor není v Evropě homologován a po úpravě by byl emisně ještě náročnější.