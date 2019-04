fra, Novinky

Značku Geely známe nejvíc ze spojení s automobilkou Daimler a hlavně jako vlastníka společnosti Volvo. Pod čínskými křídly se podařilo Volvu vstát z popela a vyrůst ve značku, ke které dnes potají obdivně vzhlíží mnozí tradiční hráči na automobilovém kolbišti.

Geely ale potřebovalo ve své domovské zemi posílit sektor elektromobilů, kde dnes kraluje konkurence. Například ve dvacítce nejprodávanějších elektromobilů světa je hned pět modelů značky BYD nebo tři značky BAIC. Geely musí na tomto poli víc zabodovat.

Geometry A

S tím by měla pomoct nová značka Geometry, která má v plánu do roku 2025 prodávat 10 elektrických modelových řad. První je Geometry A, sedan s dojezdem 500 km. Výkon motoru je 125 kW a zrychlení z 0 na 100 km/h je za 8,8 sekundy, tedy vcelku normální hodnoty, žádné superparametry, které by enormně zvyšovaly cenu vozu.

Za v přepočtu asi 700 000 korun už si auto tak objednalo 26 000 zákazníků. Dostupnost na jiných než čínských trzích zatím není známá.