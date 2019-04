mb, Novinky

Představte si, že by Porsche v 60. letech minulého století soustředilo všechno jen na model 911, včetně veškerých svých závodních snah. Jak by to mohlo vypadat? To se snaží připodobnit firma Oil Stain Lab - a ve světě pečlivě zrenovovaných historických Porsche jsou výsledky šokující.

Podle jednoho z autorů má Half11, jak se tato kreace jmenuje, trochu otřást automobilovým světem.

FOTO: Oil Stain Lab

Nemá cenu chodit kolem horké kaše, to, na co se díváme, je způli staré Porsche 911 a způli prostorový rám s motorem a gumovými válci místo pneumatik na enormně širokém rozchodu.

Za projektem stojí 28letí bratři Nikita a Ilja Bridanové, kteří žijí v Kalifornii a baví je stará auta. Oba se živí designem automobilů a v životopise mají jména jako Toyota, General Motors nebo Honda.

Výfukové potrubí je uměleckým dílem.

FOTO: Oil Stain Lab

„Half11 je naší vizí alternativní historie závoďáku Porsche 911. Je to důsledek osudového dne před několika lety, kdy se nám podařilo koupit šasi devětsetjedenáctky neuvěřitelně levně,” uvedl pro web Autoweek Nikita Bridan.

Rozchod zadních kol je enormní.

FOTO: Oil Stain Lab

„Také to je náš pokus trochu otřást světem klasických aut, automobilových úprav a kulturou kolem,” dodal a nutno říct, že něco takového má skutečně potenciál vzbudit pozdvižení.

Tím spíš, že se Oil Stain Lab neomezí jen na ilustrace, nýbrž že tohle auto skutečně postaví. Vývoj a výroba mají trvat ještě zhruba šest až devět měsíců. „Ale taky to může být kratší, nebo delší doba, vůbec nemáme tušení,” říká Bridan.

K přídi Porsche 911 bude připojen trubkový rám s osmiválcovým motorem a gigantickým zadním křídlem.

FOTO: Oil Stain Lab

Jestli s takovýmto autem bude možno jezdit i po silnicích, je zatím otázkou, ale moc bychom na to nesázeli. Stejně tak není jistá výroba, a to ani malosériová; může skončit u hrstky prototypů, které si rozeberou movití zájemci o to nejobskurnější ve světě aut. Protože Half11 do téhle množiny určitě patřit bude.