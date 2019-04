mb, Novinky

Auta značky Alfa Romeo dokázala chytit za srdce nejednoho automobilového fanouška, ať už to bylo designem, motorem, jízdními vlastnostmi nebo závodní historií. Nedávno se po mnoha letech vrátila k sedanu se zadním pohonem a na stejné platformě dokázala postavit i vážně zábavné ostré SUV.

Sergio Marchionne, někdejší hlava koncernu FCA, kam Alfa patří, se loni v létě nechal slyšet, že sporťák 8C dostane nástupce. Hovořilo se tehdy o voze s karbonovým monokokovým šasi a motorem uprostřed. Tím měl být 2,9l šestiválec ze Stelvia a Giulie QV, který by ale mohl dávat okolo 600 koní. Pokud by auto bylo hybridem, mohlo by pohonné ústrojí dávat okolo 800 koní.

Nasávací otvor těsně před předním sklem nedává moc smysl, ale je to jen ilustrace.

FOTO: Matteo Gentile

Auto, na které se díváme na těchto ilustracích, se tedy nástupcem Alfy 8C téměř jistě nestane, protože mezi kabinou a zadní nápravou není na motor místo. Musel by být pod přední kapotou, jako tomu bylo u modelu 8C.

Vůz na obrázcích ale taky nepochází od Alfy Romeo. Jmenuje se GTL Evo a navrhl ho Matteo Gentile, nezávislý intalský designér. „Jen” má na sobě loga této slavné italské značky.

Difuzor vzadu je ohromný, výfuky ale nevidíme.

FOTO: Matteo Gentile

GTL Evo je ohromně placaté, a byť můžeme snít o atmosférické V8 nebo V12, faktem je, že kapota je na něco takového příliš nízko, vešel by se snad leda boxer. A vzadu nevidíme žádné výfuky, takže tohle má dost možná být elektromobil.

Ať je však pohonné ústrojí, jaké chce, GTL Evo je opravdu krásné. Vystouplými blatníky předních kol připomene řadu závodních i sportovních aut napříč dvacátým stoletím; na mysl se dere např. Alfa T33 Stradale anebo Audi Avus.

Alfa Romeo T33 Stradale

FOTO: Profimedia.cz