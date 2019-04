fra, Novinky

Historie značky L&K a Škoda už trvá 124 let. Je to historie o odvaze, těch pověstných zlatých českých ručičkách, o snaze vyjít z časů těžkých i o touze se pořád zlepšovat. Je to fantastický český příběh, který je stále poutavý.

Octavia byla velkým faceliftem modelu 440, lidově řečeného „Spartak”.

Ostatně aby ne. I když známe mnohá dílčí data, přece jen v knize se objevují nové zajímavé technické informace, statistiky i netradiční detaily. Je to více než roční práce Zdeňka Vacka, dlouholetého motoristického novináře a spoluautorů Lukáše Nachtmanna, Michala Velebného a Vítězslava Kodyma.

Celkový rozsah tří svazků knihy Kronika Škoda Auto činí 528 stran. Kronikářským stylem formulované, chronologicky řazené texty doplňuje 705 často unikátních fotografií.

První svazek publikace sleduje vývoj společnosti v období 1895–1945, tedy kompletní etapu pod značkou Laurin & Klement i navazující období po jejím začlenění do plzeňského koncernu Škoda.

Zde stojí vedle sebe šedesát let českého vývoje (s jednou německou injekcí).

Druhý svazek je věnován vývoji po zestátnění podniku (1946–1990) a třetí mapuje dynamický rozvoj globálně aktivní značky Škoda v rámci koncernu Volkswagen (1991–2018).

Kronika Škoda Auto vyjde ve třech jazykových verzích: české, anglické a německé. Cena všech je 1101 Kč a publikace bude k mání od začátku května 2019 v obchodě muzea Škodovky v Boleslavi a také v e-shopu.