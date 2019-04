laz, Právo

Často se typicky od března do května setkáte s akcemi servisů na jarní prohlídky vašeho vozu. Takové přijdou bez přezouvání, náplní a dalších úkonů klidně jen do tří stovek korun. A může jít o velmi dobře investované peníze.

Nejen pneumatiky

První, co zpravidla motorista začne řešit, jsou pneumatiky, respektive jejich výměna na letní. Legislativně je to vlastně možné kdykoli, pokud na vozovce neleží souvislá vrstva sněhu a ledu a pokud takové podmínky nelze čekat.

Kleště se úplně povolují od 1. dubna, kdy toto nařízení již neplatí. Může však klidně nastat i takový případ, kdy se ještě vyplatí počkat. Ovšem pokud i ranní teploty pravidelně neklesají pod nulu, letní pneumatika už bude vždy lepší.

„Někteří řidiči se domnívají, že jim zimní pneumatiky konstruované na extrémní podmínky zaručí vyšší bezpečnost i v létě. Tato domněnka je mylná, protože směs, ze které jsou zimní pneu vyrobeny, při vyšších teplotách příliš měkne a narůstá tak brzdná dráha vozidla. Zároveň při samotné jízdě dochází k většímu opotřebení gum i zvýšené spotřebě paliva,“ říká Michal Knor z Auto Kelly.

Výměna pneumatik

S výměnou pneumatik dbejte ovšem také na vyvážení nových kol. Vyplatí se investovat i do seřízení geometrie, která může být po zimních výtlukách rozhozená a obecně se pečlivějším šoférům doporučuje takový úkon dělat při každé výměně kol. Zejména pokud přezouváte na stejné disky, dbejte také na vizuální kontrolu celého disku. Typické zejména u ocelových disků jsou ohnuté ráfky po větších výmolech.

Podvozek

Nejvíce přes zimu trpí podvozek, který je ošleháván solnou sprchou a pokoušen ledovými krami. Proto se podívejte pod váš vůz, nebo takový úkon svěřte zkušenému mechanikovi - zdali nedošlo k poškození. Což je typické pro plastové kryty vespod auta, které jsou křehčí, než by se zdálo. Podívejte se i na výfuk, u dnešních vozů jeho součásti reznou velmi rychle.

Opět se také dostáváme k tomu, že přes zimu je stav silnic horší, je proto dobré zkontrolovat základní prvky na podvozku, které výtluky trpí nejvíce. „Na českých silnicích se jedná především o kosti stabilizátorů nebo třeba o uložení ramen náprav,” prozrazuje nezávislý automechanik Petr Jakubec s tím, že dobré je zkontrolovat také ložiska jednotlivých kol - uvolněné kolo se musí točit bez drhnutí a příliš rychlého zpomalení.

Brzdy

Solí trpí také brzdové součásti. Jejich čištění nemusí být součástí levné jarní prohlídky, ale je dobré si za ni připlatit. Zejména pokud jste po zimě zaznamenali zvýšenou hlučnost při brzdění.

Brzdy jsou jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků auta, proto je nutné dbát na jejich stav. Vlevo nová brzdová destička, vpravo opotřebená.

Do čelistí kotoučových brzd se nečistoty dostanou snadno, a pokud tam dlouho také zůstanou, drahý kotouč rychleji poškodí, a to je pak zbytečná investice. Nechte zkontrolovat také brzdové hadičky, které mají několik vrstev, ovšem mění se už při poškození té svrchní.

Provozní kapaliny a akumulátor

Na kontrolu brzdové soustavy plynule navazuje také kontrola brzdové kapaliny, která se provádí speciální zkouškou bodu varu. Samozřejmostí je kontrola dalších provozních kapalin, jako je hladina motorového oleje. Toho při provozu v zimě motor spotřebuje mnohem více, než je běžné.

Nádobka s chladicí kapalinou - Ilustrační foto

Díky kontrole chladicí kapaliny pak zjistíte, jestli je vůz připraven na letní vedra a také se tak vizuální zkouškou dá přijít na různé závady. Jako třeba netěsnosti v mazací soustavě, závadu na těsnění hlavy válců a podobně. Zkrátka, při podobných rutinních prohlídkách často přijdete na vážné věci. „Není to milé překvapení, ale je dobré to řešit co nejdříve,” říká Jakubec.

Ventilace

Na pěknou fušku je dobré připravit ventilaci a klimatizační soustavu. V nedávném článku jsme si připomněli, proč je dobré zapínat klimatizaci i přes zimu. Pokud tak činíte pravidelně, a navíc třeba ještě v případě jednodušší manuální verze jednotku vypínáte několik minut před vypnutím motoru, soustava se vám odvděčí zdravě mazaným kompresorem a menším počtem bakterií či plísní uvnitř.

Výměnu kabinového filtru nezanedbávejte. Díky filtru v kabině dýcháte vzduch čistší než venku.

Při podrobnější prohlídce se doporučuje provádět zkoušku těsnosti a výkonu klimatizace. Jednoduchá je také desinfekce pomocí spreje, jehož obsah na vnitřní ventilaci proženete celou soustavou.