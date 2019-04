laz, ČTK, Právo

Emisní limity se nesledují jen u jednotlivých vozů, ale u celé značkové flotily. Za překročení pak automobilky platí pokuty. I to je důvod, proč se například říká, že bez modelů řady „i” by jen těžko u BMW vznikaly puristické sportovní modely řady Motorsport.

Překvapivě může v dnešní legislativou sešněrované době znít fakt, že to lze obejít jednoduchým způsobem. Tedy že do své flotily zařadíte vozy konkurence, samozřejmě po dohodě. Stačí, aby pro evropský trh byly homologovány. Nikdo pak už neřeší, jestli je tato automobilka může vůbec vyrábět. Právě proto FCA podle Financial Times zaplatí Tesle stamiliony eur.

Fiat Tipo kombi

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Od roku 2021 bude platit nový limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a od roku 2025 bude ještě nižší. Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise přesáhnou stanovené limity, bude vyměřen takzvaný poplatek za překročení emisí. Podle analytiků společnosti Jefferies by společnosti FCA v roce 2021 hrozila pokuta až dvě miliardy eur (51,2 miliardy Kč). Studie PA Consulting už loni vyčíslila, že FCA zřejmě překročí limit o 6,7 gramů na kilometr, a předčí tak ostatních 12 automobilek, které byly do průzkumu zařazeny.