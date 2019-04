fra, Novinky

V polovině dubna se na výstavišti v Šanghaji objeví třeba Volkswagen I.D. Roomzz. Je to koncept elektrického crossoveru, který bude stát na modulární platformě MEB. A tak je možné, že během pár měsíců bude nejen koncept, ale i sériová verze. Vždyť první elektromobil s označením I.D. by se měl objevit v roce 2020. Bude to kompaktní hatchback. A pokud by Volkswagen I.D. Roomzz opravdu sdílel stejnou skupinu bez změny detailů, mohl by mít kapacitu akumulátorů v rozmezí 48 až 111 kWh, podle přání zákazníka.

Volkswagen I.D. Roomzz

FOTO: Volkswagen

Také Audi přiveze koncept, který se bude jmenovat Audi AI:me. Půjde o autonomní vozidlo, které nepotřebuje řidiče. Je jasné, že tohle auto má do výroby poněkud dál než VW, ale ukazuje, kam může značka, která pilně vyvíjí samočinné řízení, klidně zajít.

Audi AI:me

FOTO: Audi

Plug-in hybridní sedan Revero má zvednout ekonomicky ne úplně stabilní značku Karma. Sice půjde zatím jen o koncept, ale velmi blízký jeho sériové podobě. Očekává se, že firma na autosalonu bude přijímat předobjednávky.

Karma Revero

FOTO: Karma

Jednou z globálních novinek bude Buick Enspire. Půjde o elektrické SUV, které sice bude mít premiéru v Číně, ale postupně by se měl začít prodávat i v USA a na dalších trzích. Možná bychom mohli i doufat, že se objeví v Evropě. Zároveň tu také firma představí další model s názvem Encore. Jde vlastně o Opel Mokka pro americký a čínský trh.

Buick Enspire

FOTO: Buick

Chevrolet přiveze hned dvě SUV. Jedno se jmenuje Tracker a jde o nástupce současného vozu. Bude sice větší, širší a vyšší, ale používat bude pouze tříválcový litrový motor s přeplňováním. Je tedy vidět, že půjde pouze o model pro Čínu. Druhý vůz splnil to, co se očekávalo – jméno Trailblazer je zpátky. Po ukončení výroby velkého SUV s tímto jménem v roce 2009 ho nahradil model Traverse. Teď už je Traiblazer zase zpět. Uvidíme, jestli i pro USA.

Chevrolet Tracker a Trailblazer

FOTO: Chevrolet