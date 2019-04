mb, Novinky

Takiyah Middletonová z amerického Nashvillu jezdí Fordem Mustang, který jste dost možná ještě neviděli – je celý bílorůžový a s motivy kreslené postavičky Hello Kitty. Proč by si někdo americkou legendu upravoval takhle? „Abych byla pro své dcery supermámou,” říká Takiyah.

Na tomhle autě není detail, který by nebyl upravený. Všimněte si třetího brzdového světla nebo registrační značky.

FOTO: Profimedia.cz

Srdíčkové koncovky výfuku, 26” chromovaná kola s ledkovými blikátky uvnitř, kamínky v rámečku značky, kožešina na volantu – všechno, co by člověk běžně označil za „kolotočářské”, tady najdete. A 22” obrazovka v interiéru, tam, kde by se měl nafukovat airbag, je skoro až děsivá.

Jenže účel, kromě vystoupení z davu, není ukázat peníze – je jím vylepšit to, jak se spolužáci dívají na dcery Takiyah. Tímhle autem je vozí do školy. A podle dcery Akivy to funguje.

Uvnitř člověk neví, na co hledět dřív.

FOTO: Profimedia.cz

Takiyah si většinu úprav udělala sama, protože chtěla, aby její auto bylo něčím, co ona sama vytvořila. Je i zakládající členkou automobilového klubu s názvem Rychus Rydz – zjednodušeninou slov „righteous”, tedy česky „poctivý”, „charakterní”, „spravedlivý”, a „rides”, tedy „káry”, ve smyslu „auta”. S klubem organizují darování krve nebo pomoc lidem bez domova.

Subwoofery v kufru samozřejmě nesmějí chybět. Muselo jim ustoupit rezervní kolo.

FOTO: Profimedia.cz

„Když jedu městem, lidé křičí, fotí si auto, dávají se se mnou do řeči, chtějí se posadit. (...) Je to dobrá zábava,” popisuje Takiyah. A dodává, že pozitivních reakcí je víc než negativních. A dokonce sbírá ceny na automobilových srazech.

Mustang stále není zcela hotový. Práce na něm zabraly zatím osm let a má dalších pět trvat, než bude zcela hotov. A pak možná začnou práce na něčem novém.