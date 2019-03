mb, Novinky

Volkswagen I.D. R, ten, který drží rekord amerického Pikes Peaku a tratě do vrchu v britském Goodwoodu, míří za skalpem na další kontinent – do Asie, a to konkrétně na silnici Tchien-men Šan, která vede na horu Tchien-men v provincii Chu-nan.

Tato silnice má 99 zatáček a stoupá z dvou set na zhruba 1300 metrů nadmořské výšky. Jezdí po ní výhradně autobusy, které nahoru vozí turisty. Proto tu taky není žádný rekord silničního ani jakéhokoliv jiného auta.

Volkswagen I.D. R v Goodwoodu

Řídit bude závodník Romain Dumas, dvojnásobný vítěz Le Mans. Bude soupeřit s nejlepším časem, který vznikne ve virtuálním světě. Čínská divize Volkswagenu uspořádá soutěž, ve které budou moci zájemci stanovit nejrychlejší virtuální čas.

Dumas se pak v září pokusí překonat jejich nejlepší čas. „Dosud jsem tu cestu viděl jen na fotkách a videích. Okolí je úžasné, jako filmové kulisy. Silnice je velmi točitá, místy opravdu úzká a nerovná. Bude to rozhodně zajímavý zážitek,” nechal se slyšet.