Jde sice jen o koncept, tedy výstavní kus, který zatím nemá sériového sourozence, ale jen v Jižní Koreji. Pokud se na auto podíváte, odhalíte, že tohle není nic jiného než Renault Arkana, který minulý rok představila značka jako předprodukční model v Rusku.

Samsung XM3 Inspire

FOTO: Renault Samsung (4x)

Čtyřdveřové kupé na vysokém podvozku

Jaký je rozdíl mezi ruskou a jihokorejskou verzí? Nijak výrazný. Trochu se změnilo barevné schéma, jsou tu malé změny na náraznících, prazích a detailech. Nová jsou také tmavší devatenáctipalcová kola. Bohužel zatím nemáme žádnou fotografii interiéru, a to jak u Arkany, tak i XM3. Ale vzhledem k tomu, že jde o hodně podobný vůz modelu Mégane, tak by zde měla být použita i jeho přístrojovka.

Auto se bude vyrábět. A dokonce už má i určeno kde. Bude to v Busanu. Zatím značka nezveřejnila ani motory, které by chtěla nabízet. Stejně tak je dosud ve hvězdách, zda tohle auto půjde dál do světa.

Karoserie je opravdu elegantní.