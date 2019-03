fra, Novinky

Víme například to, že auto dostane i hybridní pohon. Ford na něm pracuje už dlouho a auto se poprvé představí s tímhle agregátem, a to dokonce hned ve verzi plug-in, tedy s dobíjením ze zásuvky. Pohon by se postupně měl posunout i do dalších řad.

Nový Ford Kuga Nový Ford Kuga. // Premiéra již 2.4. Zveřejnil(a) Ford ČR dne Čtvrtek 28. března 2019

Rychlé video odhalilo hranaté světlomety s LED technikou nebo kruhový volič automatické převodovky. Zda auto bude stát na nové platformě, nebo si vyzvedne tu z Fordu Focus, zatím netušíme. Poznáme to na setkání Fordu v Amsterdamu, kde se auto představí.

A nejen to. Dokonce tu bude ještě jedna novinka, a to další crossover. Ten bude o něco menší než Kuga, ale zase o kousíček větší, než je dnes EcoSport.

Současný Ford Kuga modelového roku 2017