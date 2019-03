Miroslav Homola, Právo

Za vysokou školu rychlé krizové jízdy lze označit kurz Highway, který pod vedením profesionálního jezdce a instruktora absolvuje v těchto dnech na brněnském Masarykově okruhu 160 policistů. Jde o muže, kteří nejčastěji usedají za volanty služebních aut většinou bez označení. Hlídkují na dálnici, jezdí k naléhavým a často rizikovým případům.

„Končí sranda. Jdeme jezdit vysokorychlostní trénink, který bude zpočátku obsahovat trojitý úhybný manévr s podporou krizového brždění. Proto jsou na trati uměle vytvořené tři průjezdové koridory, do kterých se musíme ve vysokých rychlostech dostat,“ zahájil rozpravu policistům instruktor Norbert Mikulec.

Klidně i nad 160



Další fáze tréninku byly ještě složitější - řidič musel zvládnou projet mezi překážkami bez brzdění a během kurzu se rovněž stupňovaly spolu s obtížnostmi úkolů i rychlosti, které se nakonec pohybovaly i nad 160 kilometrů za hodinu. „Překážky simulují například různě rozházená auta, která mohou tvořit, a často také tvoří překážky v jízdě po dopravních nehodách,“ vysvětlil instruktor.

Nechybí ani brzdné manévry.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Vzápětí sám předvedl, jak takové jízdy mají vypadat a poté se již na trať vydaly posádky v policejních superbech. A nebylo to nic jednoduchého. Teprve mnohokrát opakované jízdy svědčily o přibývající jistotě. Jak dodal ředitel krajské policie Leoš Tržil, při takové rizikové jízdě nemusí vždy jít jen o havárii či honičku na dálnici. Svědčí o tom konkrétní případ z minulého týdne, kdy několik hlídek v Brně pronásledovalo nebezpečně jedoucí posádku cizinců, kteří se snažili ujet za každou cenu o čemž svědčilo i několik našich nabouraných vozidel, která jsme použili jako zátaras.

Tato akce probíhala na brněnském okruhu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Řidič nakonec zastavil až po použití zbraně a nyní je všech pět cizinců ve vazbě,“ uvedl k téměř učebnicovému příkladu honičky Tržil. Jak ředitel doplnil, právě probíhající speciální kurz řízení je zatím první v republice, a vybraní policisté jej mohou absolvovat především díky dotaci šesti set tisíc, kterou uvolnil na výcvik Jihomoravský kraj.

„Je to pilotní projekt, který se bude následně hodnotit a po jeho skončení by takové kurzy měli absolvovat nejen řidiči zásahovek a dálničních hlídek v republice, ale chtěli bychom, aby jimi prošli i policisté kteří slouží a často jezdí na obvodech,” doplnil ředitel. Pro zachování získaných dovedností by podle instruktora měli řidiči takový kurz nejméně jednou do roka opakovat.

Vozy mají už několik šrámů.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

O sražené kužele není nouze.

FOTO: Miroslav Homola, Právo