„Rozhodně bych doporučoval ponechat na autě zimní gumy ještě nějaký čas těm řidičům, kteří jezdí brzo ráno do práce a zpět domů se vracejí až večer. Zejména k ránu se totiž na silnicích i v teplotách mírně nad nulou mohou vyskytnout zmrazky, říká se tomu černý led. Kdyby do 31. března na takovém povrchu došlo k nehodě, bude mít řidič vážné potíže s úhradou od pojišťovny,“ řekl Právu dopravní expert Roman Budský.

Naopak ti řidiči, kteří auto používají zpravidla odpoledne, kdy je vozovka vyhřátá, nemusí už s přezutím otálet.

Tím spíše, že na přelomu března a dubna budou pneuservisy v celé republice tradičně praskat ve švech. Teď jsou v nich objednací doby nanejvýš do týdne.

Pozor na správnou hloubku dezénu



Povinnost mít při souvislé vrstvě sněhu či ledu na vozidle zimní pneumatiky platí od 11. listopadu do 31. března. To se ovšem netýká úseků označených dopravní značkou Zimní výbava.

„Tyto úseky jsou v ČR celkem 103, převážně v horských oblastech. Musíte na nich mít zimní pneumatiky bez ohledu na právě panující počasí celoročně. Pokud to ovšem není upřesněno dodatkovou tabulkou,“ upozorňuje Pavel Foltýn z Auto Esa.

Vzorek letních pneumatik osobního auta do hmotnosti 3,5 tuny musí mít hloubku nejméně 1,6 milimetru. Pokud se při silniční kontrole zjistí, že hloubka dezénu je menší, hrozí řidiči bloková pokuta až 1500 korun. Policisté mají navíc právo řidiči zakázat další jízdu pro technickou nezpůsobilost vozidla. A i nedostatečná hloubka vzorku může být důvodem, proč pojišťovna při nehodě odmítne plnění pojistné smlouvy.

Vůbec nepřezouvá pětina motoristů

Zatímco ještě před několika lety nepřezouvala pneumatiky v průběhu celého roku zhruba čtvrtina českých řidičů, teď už je to podle odhadů jen pětina.

Objevují se přitom názory, že letní pneumatiky mají nejen ve vedrech, ale i za mrazu na suché vozovce lepší vlastnosti než ty zimní. Na otázku, co tomu říká, odpověděl Budský: „Pravda to určitě není. Jde o složení směsi, která u letních pneumatik při nižších teplotách tuhne a ztrácí tak přilnavost k vozovce.“ Poměrně rozšířenou praxí je tzv. dojíždění zimních pneumatik, pro něž je pro období od listopadu do konce března zákonem požadována minimální hloubka dezénu čtyři milimetry. Proč je ale hned vyhodit, když už jsou sice pod touto hranicí, avšak pro zbývající část roku se požaduje jen 1,6 milimetru?

„Dojíždění zimních plášťů protizákonné není. Letní teploty jim ovšem nesvědčí, tyto pneumatiky jsou příliš měkké až houbovité a zvyšuje se i spotřeba pohonných hmot,“ uvedl Budský.

Testy ukázaly, že na suchém povrchu a při teplotě nad 15 st. lze zastavit na letních pláštích z rychlosti 100 km/h na 36,6 metru, ale na zimních je k tomu potřeba 44,1 metru. Za mokra se podaří zastavit na letních pneumatikách na 51,3 metru a na zimních na 57,3 metru. To je pro bezpečnost provozu významný rozdíl. Při vysokých dálničních rychlostech navíc v parnu hrozí, že zimní pneumatika extrémní tepelnou zátěž nevydrží.

Ceny letních pneumatik se proti loňsku téměř nezměnily. Nadále si je tedy lze pořídit od 600 do 2500 korun. Výběr je široký a často neplatí, že ty nejlevnější jsou nejhorší. Dobré je proto se před koupí nové sady seznámit na internetu s výsledky testů pneumatik jednotlivých výrobců.

Přezutí celého vozu se v servisech pohybuje podle náročnosti práce od 300 do 1300 korun. Nejlevnější samozřejmě je, když se prohazují kompletní kola. Lepší je přitom vyhledat kvalitní, a tedy i dražší servis. Ten pneumatiky vyváží, aby byly zajištěny ideální jízdní vlastnosti vozu, a zkontroluje geometrii. Většina značkových servisů navíc nabízí kontrolu technického stavu vozidel po zimě za akční ceny.