Volvo nabízí už docela dlouho systém, který omezí nastartování vozidla jen pro toho, kdo nenadýchá alkohol. Jakýsi alkoholtester a dýchnutí do něj je nutnou podmínkou pro nastartování vozu. Není to sériová výbava, ale můžete si to objednat. Od roku 2021 se zase omezí všechny nově vyrobené automobily na maximální rychlost 180 km/h. Ani to však v honbě za slibem, že ve vozech Volvo nezahyne žádný cestující, nestačí.

Volvo plánuje vytvoření komplexního systému, který bude sledovat řidiče. Bude vyhodnocovat jeho pohyby očí, hlavy, pozornost, reakce a také sledovat, jestli v pruhu nekličkuje, jestli se nestáčí ke straně apod.

V tom případě vyhodnotí jízdu jako riskantní. V téhle chvíli má několik možností: buď řidiče upozorněním probrat, připravit systém na případnou nouzovou reakci nebo v budoucnu v krajní nouzi zabrzdit u krajnice a zavolat centrálu přes systém Volvo on Call.

Volvo nechce omezovat řidiče, ale chce zamezit nehodám, které se stávají z nepozornosti a z únavy.

V současné době se systém vyvíjí, aby v něm nedocházelo k chybám. Nasadí se po roce 2020, protože bude navázaný na novou podlahovou skupinu SPA2.