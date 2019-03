fra, Novinky

O spolupráci těchto dvou firem se začalo mluvit už v roce 2016, kdy se představitelé dvou japonských automobilek dohodli, že prozkoumají možnosti spolupráce. Výsledek je tu. Některá nová auta od Suzuki budou stát na základech platformy TMGA, na které stojí například Toyota Corolla nové generace či RAV4.

Budou to dva modely a každý z nich bude výrazně větší než to, co dnes Suzuki nabízí. Vždyť nejdelší karoserie modelu S-Cross, který jsme pro vás také testovali, má dnes 4,3 metrů na délku. Zároveň bude Toyota dodávat i pohonné jednotky, a to i ty hybridní. Tyto pohony bude dodávat pro Suzuki i do dalších aut. Některé z motorů pak budou mít místo vzniku v polské továrně ve Walbrzychu.

Toyota Corolla Touring Sports by měla být základem pro nový model Suzuki.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Co za to? Suzuki zase bude vyrábět odvozeniny svých aut pod značkou Toyota a bude je dodávat na trhy v Africe a Indii.

Tahle velká spolupráce by měla prospět oběma firmám, protože zatímco Suzuki dostane nové větší vozy, Toyota se dostane na trhy, kde zatím nemá zastoupení.