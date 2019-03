Milan Lažanský, Stuttgart, Právo

Na ovládání elektromobilu zdánlivě není nic složitého. Nemá klasickou převodovku, a když se popasujete s logikou voliče, prostě jen vyrazíte. Elektromobil má maximum točivého momentu k dispozici okamžitě, jen se tak neslyšně ženete městem či krajinou. Ovšem k prodloužení dojezdu je zásadní rekuperace brzdné energie.

Tu si dnešní elektromobily vynucují takzvaným ovládáním jedním pedálem. U některých aut neměně, jako třeba u BMW i3, u jiných volitelně (Nissan Leaf či Volkswagen e-Golf), se po puštění akcelerátoru spouští silná rekuperace, která bez použití provozních brzd dokáže auto zpomalit a zastavit. Kotoučové brzdy, a tedy i klasický brzdový pedál, tak řidič při plynulé jízdě nemusí vůbec použít, a to ani ve městě. Po puštění plynového pedálu se dokonce u většiny elektromobilů aktivují i zadní brzdová světla.

Jenže pro Porsche, které se s modelem Taycan připravuje na vstup do světa elektromobility, je něco takového nepřijatelné. „Nepreferuji ovládání jedním pedálem, a to hned z několika důvodů. Zaprvé, když chce řidič zastavit auto, měl by použít brzdový pedál. A to čistě z bezpečnostních důvodů,” prozradil pro Novinky.cz svůj pohled na věc šéf projektu Taycan, Stephan Weckbach.

„Není to výhodně ani z hlediska energetických toků. V provozu se často mnohem více vyplatí nechat auto plachtit, což nejsnáze dosáhnete tím, že se plachtění aktivuje právě po puštění akcelerátoru. Můj třetí důvod je ten, že rekuperaci jsme schopni spojit právě s provozními brzdami. Takto jsme schopni vygenerovat hodně energie, kterou samozřejmě potřebujeme,” vysvětluje Weckbach s tím, že z těchto důvodů nebude mít řidič z Taycanu pocit, že jej ovládá jen pedálem plynu.

„Bude možné vybrat si úroveň, sílu rekuperace. Ale i ta nejvyšší bude stále tak malá, že auto nebude schopné rozumně zastavit jen díky ní,” doplňuje Weckbach.

O Taycanu zatím víme, že se silně inspiruje v konceptu Mission E. Porsche se také pochlubilo, že registruje více než 20 tisíc závazných objednávek na auto, které ještě nebylo představeno v sériové verzi. Weckbach také prozradil, že auto bude dostupné ve více variantách, co se velikosti baterie i výkonu elektromotorů týče.

Novinka prý rychlí z 0 na 100 km/h za „výrazně méně” než 3,5 sekundy. Dojezd podle Weckbacha činí více než 500 kilometrů a doplnění elektrické energie pro překonání vzdálenosti 100 kilometrů prý bude za určitých okolností trvat jen čtyři minuty. Taycan se představí ještě letos, jak potvrdili zástupci automobilky na výroční tiskové konferenci, kde prezentovali nejlepší prodejní a finanční výsledky ve své historii, s 256 255 prodanými kusy za loňský rok.