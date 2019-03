fra, Novinky

Před nedávnou dobou jsme vás informovali o zajímavé novince. Podle šéfa značky Stephana Winkelmanna postaví Bugatti na kola nové, relativně levnější auto, které bude využitelné pro každodenní ježdění. Také řekl, že by mělo využívat elektrický pohon.

Teď se v časopise Car objevila zpráva, která předpovídá návrat slavného vozu Bugatti Royale, což byl speciální automobil, který se ve třicátých letech stavěl pouze na zakázku. Vyrobeno bylo pouhých sedm kusů a ve své době měl několik prvenství. Byl to jednak nejdelší vyráběný automobil světa (5,99 m) a také nejdražší.

To nový vůz by nejdražší neměl být. Podle zpráv by základem měla být podlahová plošina z Porsche Taycan (tedy elektrického Porsche), která by byla prodloužena a měla by mít i silnější motory. Auto ale samozřejmě bude ve velké míře z uhlíkových kompozitů, takže hmotnost by neměla vzrůst nijak závratným způsobem. Interiér čtyřdveřové karoserie by měl nabízet ten nejvyšší myslitelný luxus.

Bugatti Galibier

A jak bude nové auto vypadat? Nikdo neví. Koncept Galibier, kterému je dnes už deset let, to asi nebude. Spíš by to měl být vůz, který by konkuroval modelu Rolls-Royce Phantom než nějakému sporťáku.

Auto by mělo být na trhu do čtyř let a jeho cena by se měla pohybovat v přepočtu někde kolem 17 milionů korun.