Podle Babiše stát dal 1,2 miliardy korun na rozvoj infrastruktury, zejména výstavby dobíjecích stanic, a pokračují dotační programy za půl miliardy korun, resp. 270 milionů korun na pořizování ekologických aut. Jsou určeny pro podniky, státní úřady a organizace.

Elektromobily nejsou samy o sobě konkurenceschopné - alespoň prozatím. Jsou výrazně dražší než srovnatelná auta se spalovacím motorem, ať už na benzín, naftu, CNG či LPG. Např. Volkswagen Golf stojí od 433 tisíc korun s benzínovým motorem, od 549 tisíc korun s dieselem a od 585 tisíc korun s pohonem na CNG, ale nedávno testovaná elektrická verze e-Golf začíná na 993 900 korunách.

Automobilky přitom budou muset elektromobilů prodávat čím dál víc, aby splnily limity Evropské unie na emise CO2, a tedy spotřebu paliva. V roce 2020 začne platit limit 95 g CO2 na kilometr jako průměr napříč všemi prodanými auty.

Volkswagen e-Golf

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jenže to odpovídá průměrné spotřebě cca 4,1 litru benzínu a 3,5 litru nafty na 100 km - a toho dosáhnou jen ta nejmenší auta, a ještě pouze na papíře, takže aby se automobilky vyhnuly placení vysokých pokut, musejí prodávat elektromobily.

A aby je dokázaly prodávat, musejí být podle předsedy představenstva Škody Bernharda Maiera spolehlivé, atraktivní a cenově dostupné. Přechod na elektromobily podle něj nebude možný ze dne na den, ale postupně. A bez pomoci státu při budování infrastruktury, legislativy nebo podpory vzdělávání se to neobejde.

Škoda Vision iV je konceptem elektromobilu z Mladé Boleslavi.

FOTO: Škoda

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce resort již v letech 2016 a 2017 nabízel automobilkám, aby šly se státem do společného projektu, podobně jako v Německu, kdy část dotace dává stát a část přímo automobilky třeba v podobě šrotovného. Cílem bylo dostat ze silnic hlavně starší auta.

„Automobilky to odmítly. V tuto chvíli by tedy státní dotační program nebyl efektivní, protože by umožnil získat elektromobil jako druhé nebo třetí auto bohatším domácnostem, ale ti, co na nové auto nemají, by ani s dotací nedosáhli na koupi elektromobilu,” uvedl ministr.

Přísné regulace mohou být problémem



„Vyrábět v roce 2025 okolo 25 procent aut na elektřinu a v roce 2030 pak 40 procent je velká výzva a doufejme, že to všichni zvládneme. My se k tomu hlásíme, ale je otázka, jestli jsme si to dobře rozmysleli,” uvedl premiér Babiš s odkazem na rozhodnutí Evropského parlamentu snížit emisní limity do roku 2030 o 37,5 procenta.

Připomněl také, že Evropa má podíl na celosvětových emisích necelých deset procent. Přitom oproti Číně s 20 % nebo USA s 16 % má mnohem přísnější emisní cíle, což by mohlo negativně dopadnout na konkurenceschopnost průmyslu.

Nabíjení e-Golfu nepředstavuje žádnou překážku, dokud se jezdí po Praze.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara je třeba jednat se státem o další podpoře elektromobility ze státního rozpočtu. Nemusí jít přímo o daňové zvýhodnění, ale například o zavedení zrychleného odepisování nebo podporu firemních flotil, míní Wojnar.

Šéfové automobilek se se zástupci vlády, dalších průmyslových oborů a akademickou sférou bavili o plnění 25 opatření, která vzešla z minulého setkání před třemi lety. Podle Wojnara je potřeba naplňování opatření zrychlit a některá nová ještě přidat.

Česko je na automobilovém průmyslu výrazně závislé. Generuje devět procent HDP a podílí se 26 procenty na celkové průmyslové výrobě. S 1340 vozy na 1000 obyvatel je Česko na prvním místě na světě, když předstihlo i sousední Slovensko.