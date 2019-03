fra, Novinky

Lister nedávno zaujal především kvůli jménu Knobbly. Tahle firma se rozhodla, že postaví deset do detailu věrných kopií Jaguaru Knobbly z padesátých let, ve kterém jezdil Stirling Moss. A když do detailu, tak do naprostého detailu – od výrobních postupů až po použitý materiál a barvy.

Lister Jaguar Knobbly Stirling Moss Edition

Jenže teď je tu nová zpráva a opět jméno Knobbly. Avšak tentokrát jde o nový vůz. Zcela nový i po designerské stránce, který se sice snaží navázat na ten historický, ale je to moderní sporťák se vším všudy. Vidět je karbonová karoserie, dva oblouky za sedadly, miniaturní větrný štítek…

Lister Knobbly

Samozřejmě nesmí chybět oblý tvar masky chladiče a kulaté světlomety, které dohromady vozu propůjčují jaksi roztomilý vzhled. Co je však za nimi, zatím nikdo neví. Může tam být prakticky cokoliv, ale vzhledem k příchylnosti ke značce Jaguar to asi bude mít právě původ tady. Pokud bychom si chtěli vsadit, pak by to byly osmiválce z modelu F-Type.