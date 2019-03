laz, Právo

V době, kdy Honda svůj marketing staví na opravdu ostrém Civicu Type-R či supersportu NSX a Toyota prodává řidičské duo GT86 a Supra, se zdá, že japonské automobilky se do jisté míry vrací ke kořenům. Alespoň co se zaměření na řidiče týká. Poté, co naplnily stěžejní segmenty crossoverů a SUV, se snaží zaujmout i ohrožený druh, jímž je v dnešní postmoderní době nadšený řidič.

Jenže Mitsubishi, které světu dalo několik skvělých sportovních aut v čele s Lancery Evo či Eclipse, se k podobnému kroku nechystá. „Mitsubishi se zaměřuje na SUV, crossovery, pohon všech kol a třeba i na alternativní pohony. Vystřídali jsme několik pozic značky. Ať už to jsou vozy jako Spacestar nebo Evo, takové nesplňují tyto požadavky,” vysvětluje Rob Lindley z britského zastoupení Mitsubishi.

Takhle si pamatujeme poslední generaci Mitsubishi Lancer Evo X.

FOTO: Mitsubishi

Lindley dále ale také naznačuje, že velkou roli v tomto rozhodování také hraje fakt, že značka jako Mitsubishi je v globálním měřítku docela malá, a tak nemůže vyplňovat okrajové segmenty, jako jsou právě sportovně zaměřené vozy.