Dne 12. března 1969 se na autosalonu v Ženevě představil závodní vůz Porsche 917. Auto mělo výrobní číslo 001. Pak šly roky a model 917 sbíral ceny na hromadě závodních tratí. Číslo 001 mělo krušný život. Nejdřív bylo představeno v bílé barvě se zeleným předním dílem. Pak bylo pro autosalon ve Frankfurtu přebarveno na bílou s oranžovou. Následně bylo přestavěno do podoby speciálu s technikou a karoserií s logem firmy Gulf.

V roce 1970 si odbylo auto svou závodní premiéru ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Ještě ten rok ale auto přeřízli a přebudovali na krátkou verzi. Pak přišly další závody, úpravy, opravy… Auto bylo vyřazeno z aktivní služby s číslem 023 na karoserii.

Tohle je 001 s bílo-oranžovým nátěrem

A tady máme 001 pod značkou Gulf

Nyní je to padesát let a Porsche chce z tohoto auta zase udělat „původní kus”. Vůz je již po částečné renovaci, která má vše vrátit do verze z roku 1969. Vše je dělané přesně podle originálu. Používají se materiálové analýzy, aby se začlenily všechny díly přesně takové, jako tehdy. Ve hře jsou i nejmodernější technologie 3D skenování, ale s původní technologií výroby.

Kvůli homologaci se muselo nejdřív vyrobit 25 kusů vozu Porsche 917.

Od 14. května do 15. září 2019 pak budou moct zájemci v Porsche muzeu v Zuffenhausenu vidět speciální výstavu „Barvy rychlosti“, která tuhle legendu představí zcela nově, kompletně a v detailech.

Bude vystaveno 14 exponátů, včetně deseti skutečných závodních vozů 917, které mají v souhrnu výkon 7795 koní. Objeví se tady také koncept 917, který veřejnost uvidí úplně poprvé. Po vítězství na Le Mans postavilo Porsche tuhle studii jako poctu vozům s tím, že červeno-bílé auto by mohlo zasáhnout i do pozdějších závodních bojů. Ovšem zůstalo jen u této jediné studie, která byla až do teď skryta v depozitáři.

Porsche 917 koncept, který ještě lidé neviděli.