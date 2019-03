fra, Novinky

SLR je legenda. V padesátých letech minulého století vzniklá a dodnes vyzdvihovaná, která byla živená sportovními úspěchy a slavnými jmény jako Stirling Moss či Juan Manuel Fangio. Tato tři písmena už prostě nesmazatelně patří Mercedesu.

Jenže samozřejmě je potřeba to mít pořádně právně podložené. A tak Mercedes-Benz pravidelně musí obnovovat práva na mnoho svých legendárních jmen, aby je nepoužil nikdo jiný. Nové podání právní ochrany SLR by mohlo být i tímto případem.

Patentový spis u amerického úřadu na jméno SLR

FOTO: USPTO

Ovšem taky nemuselo. Mercedes se netají tím, že jeho paletu modelů by měl doplnit další sportovní model, který by cílil na opravdu náročnou klientelu. A jméno SLR by se jistě hodilo. Vždyť SLR McLaren se vyráběl mezi lety 2003 až 2010 a na 25 kusů se společná výroba s britskou malosériovou automobilkou obnovila v roce 2013 (McLaren Edition).

A to je už dlouhá doba na to, aby tu byl prostor pro nový vůz stejného jména, aby si ho nikdo nepletl. Zvlášť kdyby auto přišlo na novém technologickém základu, který by byl řekněme elektrický či hybridní…

Mercedes-Benz SLR Stirling Moss - speciál z roku 2010

FOTO: Mercedes-Benz