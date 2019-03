fra, Novinky

Popravdě řečeno je ženevský autosalon celkem chudý na nová auta, která jsou určena pro prodeje tento rok. Samé koncepty s vizí do pěti let nebo maximálně auta se startem v roce 2020. Mazda ale připravila novinku CX-30, která je současná, a to jak výrobou, tak technikou.

Spalovacím motorům tahle značka stále věří, a to proto, že motoráři značky nelelkují a nasazují nejmodernější poznatky z termodynamiky. Zvyšování účinnosti spalovacích agregátů tak nese svoje ovoce a Mazda si tak může dovolit i přes přísnější emisní limity stále držet v tomto směru krok.

Rozměrově se řadí mezi CX-3 a CX-5.

Základ je trojka

Model CX-30 je překvapením už proto, že nikdo nečekal jeho příchod. Najednou se objevil na stánku a Mazda jej prezentuje jako mezistupeň mezi CX-3 a CX-5. Ostatně s rozměry 4395 mm na délku, šířkou 1795 mm a výškou 1540 mm se tam přesně vejde. Ovšem spíš než po současných SUV sahá technicky po Mazdě 3, ze které vychází i co do designu.

Architektura vozu je samozřejmě zase typu Skyactiv, ovšem nové generace, na které stojí právě trojka. U ní se zaměřili technici na zvýšení tuhosti a také na potlačení hluku a vibrací. Přebraná je přední náprava McPherson i zadní vlečená s torzní příčkou.

Auto vychází technicky i designově z Mazdy 3.

Potěšující zpráva - Mazda se nevzdává ani tlačítek.

Jak jsme předeslali, tak Mazda se nerozpakuje nasadit spalovací motory, a to proto, že ty jsou neskutečně pokrokové. Vznětové i zážehové mají shodné kompresní poměry, vykazují nízké emise (splňují přísnou normu Euro 6d-Temp), a navíc se má objevit i supermotor, který kombinuje techniku zážehového a vznětového agregátu dohromady (Spark Plug Controlled Compression Ignition), kde benzín lze v některých fázích nechat zapalovat kompresí, jindy zase svíčkou.

Nový by měl být mild hybridní motor, který bude pracovat s napětím 24 voltů a v nabídce bude i systém pohonu všech kol i-Activ AWD. Ten by měl pracovat s elektronicky ovládanou vícelamelovou spojkou. Mazda zatím nezveřejnila bližší technické informace.