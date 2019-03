Koncept auta pro surfaře má i vlastní sprchu. Barvu mění jako moře

Nissan prodává ve světě malý crossover s názvem Kicks. Je to auto co do velikosti i ceny patřící spíš do základu než do vyšší třídy. Ale i s tímhle malým autem se dají udělat zajímavé věci. Třeba postavit surfařský speciál.