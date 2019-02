Marek Bednář, Novinky

Jistě jste si na laku nějakého auta všimli tenoučkých vlasových škrábanců, které jsou viditelné jen na přímém slunci – právě ty prý vznikají nešetrným mytím, ať už v mycí lince, nebo při ručním mytí.

Jak tedy umýt auto správně? Nebudeme zabředávat do podrobností. Šetrně a pečlivě lze auto totiž umýt, i pokud nejste odborníky na slovo vzatými. Základem individuálního mytí je bezkontaktní myčka, lidově řečená „wapka“.

Smeták, který použili i všichni před vámi na celé auto včetně kol, může být plný nečistot. Když jej použijete na celé auto, můžete uškodit laku.

FOTO: Profimedia.cz

Nebezpečím má být smeták dostupný v řadě ručních myček. Podle Paula Lambertyho, šéfa vývoje a výzkumu autolaků u společnosti BASF, se v něm drží nečistoty. A to tím spíš, že ho lidé používají na všechno od střechy po kola. A právě na kolech se usazuje černý prach z brzd. Jeho částečky jsou podle Larryho Kosilly z firmy AmmoNYC velmi ostré.

Tyto nečistoty na laku auta prý můžou fungovat jako smirkový papír a vytvořit na něm právě zmíněné vlasové škrábance. Proto je podle odborníků nutné dbát na to, aby myčka byla skutečně bezkontaktní – aby dokázala auto umýt jen tlakovou vodou a kvůli nedostatečnému tlaku či chemii se slabým účinkem nespoléhala na smetáky.

Tipy:

Před jakoukoliv prací na autě sundejte hodinky, prsteny a cokoliv, co by mohlo při kontaktu s lakem způsobit poškození. Je také vhodné zvolit měkké oblečení bez zipů či cvočků a mít tričko či mikinu dost dlouhé na to, aby zakryly sponu pásku.

Zejména po zimě je důležité auto nejprve opravdu pečlivě očistit a tlakovou vodou s mikropráškem umýt a poté čistou vodou opláchnout každý záhyb auta, včetně podvozku a podběhů. Nestyďte se prostrčit hubici jednotlivými otvory kol, abyste se dostali k zavěšení, nebo k mytí zakleknout a pořádně očistit auto zespoda.

Pokud vaše auto není extrémně špinavé, bezkontaktní mytí většinou stačí. Pokud chcete docílit lepších výsledků, potřebujete střapatou žínku nebo utěrku z mikrovlákna a dva kbelíky.

Do jednoho napusťte čistou vodu, do druhého patří voda s autošamponem. Prostředek na mytí nádobí není vhodný, je totiž příliš agresivní a jakékoliv vosky z laku odstraní. A pokud nechcete auto hned také voskovat, je žádoucí, aby staré vosky na laku zůstaly.

K mytí i leštění auta je nejlepší střapatá žínka nebo utěrka z mikrovlákna.

FOTO: Profimedia.cz

Žínkou naberte vodu s autošamponem a od nejčistšího místa vozu, typicky od střechy, rovnými pohyby tam a sem vůz umývejte. Velmi často žínku vyplachujte – v čisté vodě ji pečlivě zbavte nečistot, pak opět naberte vodu s autošamponem a pokračujte dál.

Nezapomeňte na prahy a rámy dveří a dbejte na to, aby se hadr nebo žínka nedotkly země – tam by nabraly špínu. A nepoužívejte žínku na kola, na ty vezměte měkký kartáč, a samozřejmě je myjte až jako poslední.

Tip:

Kromě kartáčů nepoužívejte k mytí laku houbu nebo staré tričko. K sušení nejsou vhodné papírové utěrky nebo gumové stěrky. Mají totiž jednolitý povrch a jakoukoliv tvrdou nečistotu, třeba zrnko písku, budou hrnout před sebou, a tak mohou poškrábat lak.

Pak následuje oplach, který by měl být velmi pečlivý, aby nikde na autě nezůstal mikroprášek či šampon. A poté přichází na řadu vosk, ať už dostupný v bezkontaktní myčce, nebo nějaký vlastní.

Vosk na auto naneste pomocí aplikátoru (na snímku) a vyleštěte utěrkou z mikrovlákna.

FOTO: Profimedia.cz

V případě běžného mytí stačí ten z myčky, ovšem ten nedokáže poskytnout dlouhodobou ochranu. Poté, co ho použijete, a auto opláchnete změkčenou vodou, použijte čistou utěrku z mikrovlákna a auto osušte. Pokud kapky vody na autě uschnou samovolně, zanechají po sobě drobné flíčky.

Pokud autu dopřáváte pečlivou očistu, např. po zimě, je vhodné použít pořádný vosk, byť je to samozřejmě pracné. Každý vosk je trochu jiný, ale princip je vždy stejný – postavíte auto do stínu a aplikátorem nanesete vosk na lak, necháte zaschnout a pečlivě vyleštíte hadrem z mikrovlákna. Dbejte na to, aby se vosk nedostal na černé gumové či plastové díly, protože tam by nechal obtížně odstranitelné stopy.