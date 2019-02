Představte si, že máte na autě obrovskou výzvu proti řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Samozřejmě tím přitáhnete pozornost. Kalifornský řidič takto vyzdobeného vozidla ale přitáhl pozornost ještě něčím jiným - šněroval kalifornskou dálnici I-80 přes všechny jízdní pruhy.

DRIVER OF CAR WITH SIGN "I SHOULD PROBABLY GET A RIDE HOME" ARRESTED FOR DUI



Car weaving in 3 lanes on I-80. Driver arrested for going way over the legal limit. Ironic for someone driving drunk with a sign encouraging not to drink & drive



The lad was got by the Irony Gods.. pic.twitter.com/4nD9HnEzyI