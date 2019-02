fra, Novinky

Není to tak dávno, co jsme vám představili model Genesis G90. Automobil velký, pohodlný a luxusní. Jenže to není všechno. Genesis, tedy luxusní odnož koncernu Hyundai, teď představila prodlouženou verzi, která je opravdu vrcholem toho, co dokáže značka vyrobit. Je to luxus na kolech a podle automobilky by to měla být odpověď na takové exkluzivní vozy, jako jsou Mercedes-Maybach nebo BMW 7 long.

Délka Genesis G90 Limousine je hodně znát i na poslední části bočního prosklení

Limuzína má prodloužený rozvor na 3450 mm a celková délka je 5945 mm. Jak je u těch nejluxusnějších limuzín obvyklé, zvyšuje se i střecha, aby uvnitř bylo víc prostoru. Tady je celková výška auta 1505 mm. Prodloužení je patrné nejlépe na středu vozidla, kde vznikl velmi silný středový sloupek, který má uvnitř podsvícení, aby nebyl tak temný.

Samozřejmostí je nejvyšší luxus, jako jsou vyhřívaná, odvětrávaná a stavitelná sedadla, zábavní a informační systém ovládaný z dotykových obrazovek nebo nejluxusnější materiály použité v interiéru.

Luxusní materiály a velkorysý prostor

Pohodlí by mělo prý být srovnatelné s Maybachem.

Motor se nijak nezměnil. Je stejný jako to nejlepší ve standardní G9, takže jde o vidlicový osmiválec o objemu pět litrů s výkonem 313 kW (420 koní). Přes osmistupňovou automatickou převodovku se výkon přenáší na všechna kola. Šestiválce se samozřejmě nemontují.

Základní cena pro Koreu je v přepočtu asi 3,2 milionů korun. Samozřejmě že může ještě výrazně povyskočit v případě zvláštních požadavků zákazníka. Auto se začne prodávat nejdřív na domácím trhu, očekává se však, že ještě během tohoto roku by mělo přijet i na americký trh.