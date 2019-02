Kristýna Léblová, maj, Novinky

Historie této formule sahá až před první světovou válku. Vozy automobilky Aero tehdy už úspěšně absolvovaly spoustu závodů. „Ale až v roce 1945 bylo rozhodnuto, že Československo postaví závodní auto a rozhodnutí padlo na tyto tzv. malorážky, 'sedmsetpadesátky', které měly jezdit mezinárodní závody,“ vysvětlil Novinkám zástupce spolku Michal Froněk.

Pro československý motosport to byl tehdy veliký úspěch a podle Froňka je to i největší dosavadní úspěch. Nikdo v Le Mans totiž takto dobře nedojel, a to to v té době byl nejvýznamnější závod světa. „Vůz dojel první ve své kategorii, do 750 ccm, a v Le Mans, protože zde jezdí různě velká auta, se přepočítává výkonnost. Takže je opravdu měřitelný s Ferrari a po přepočtu kubatury dojel na druhém místě. Celkově byl šestnáctý. Jsou vlastně tři kategorie, ve své vyhrál,“ vysvětlil Froněk.

Formule zabodovala v Le Mans v roce 1949.

FOTO: archiv Le Mans Redux, Novinky

Na závodu v Le Mans tehdy řídili dva piloti, František Sutnar a Otta Krattner. „Tito dva závodníci se střídali, protože tehdy závod trval dvacet čtyři hodin. Peníze ze závodu si tenkrát uložili po cestě domů ve švýcarské bance. Právě kvůli tomu byli po roce 1949 na dlouhou dobu zavření,“ dodává k osudu jezdců Froněk.

Závod v roce 2020

Minor pojede Le Mans Classic určený pro historická vozidla. „Tento závod se už nejede na dvacet čtyři hodin, ale jen tři. Jedeme ve své kategorii, to znamená vozů z let 1949-1956,“ objasňuje Michal Froněk. Výhodou vozu je především jeho váha, která činí 400 kilogramů, a spotřeba, díky které nemusí tak často zastavovat v boxech. Průměrná rychlost bude 110 kilometrů v hodině.

Na slavný okruh se formule vrací po sedmdesáti letech. Dojela tehdy první ve své kategorii a po přepočtu kubatury druhá celkově. Spolek, který automobiloví nadšenci pojmenovali příhodně „Le Mans Redux”, tedy „návrat na Le Mans”, autu ponechá i starý kabát.

„Povrch necháme z větší části tak, jak je teď. Všechny mechanické věci jako brzdy nebo motor jsou však zrepasované. Máme několik dílů závodní převodovky a motorů, takže to budeme ještě v letošním roce zkoušet,“ popisuje Froněk.