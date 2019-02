fra, Novinky

Vypadalo to, že Maserati Alfieri bude dalším z řady dlouho slibovaných aut, která jsou jak manželka detektiva Columba. Hodně se o nich mluví, ale nikdo je ještě neviděl.

Vypadlo to, že právě takový osud je připraven pro Alfieri. Ale posledních informací se tohle auto konečně dostane ven a začne se vyrábět. Je to pro značku důležité, protože očekávaný drtivý nástup rychlého SUV Maserati Levante se nekonal a firma má problémy. Tak to musí zachránit tradiční kupé a kabriolet.

Proč se čekalo?

Koncept byl představen už v roce 2014 v Ženevě. Auto stálo na hliníkové platformě, která byla univerzální, lehká a vešly se do ní skvělé motory V6 s výkony 301 kW (410 koní), 331 kW (450 k) a 382 kW (520 koní). Jenže přednost mělo SUV Levante a pak se do značky zakousla finanční tíseň a emisní norma.

Tehdejší šéf koncernu Sergio Marchionne řekl: „Nějaký typ elektrifikace v benzínových motorech je prostě nevyhnutelný.“ Takže se čekalo, co z toho vyvstane.

Koncept Alfieri je starý už 5 let, ale jak známo, Maserati nestárnou.

Automobilka nakonec přezbrojila na plug-in hybridní motory, které budou mít tři elektromotory, pohon všech kol, elektrickou síť o napětí 800V a rychlé nabíjení.

Uvidíme, co na to řeknou fanoušci značky. Přece jen ti patří k docela konzervativnímu křídlu (což dokázalo třeba výše uvedené SUV) a elektrifikace jim nemusí být pochuti. I když hodnoty zrychlení (na stovku kolem dvou sekund) a maximálky (kolem 300km/h) by je mohly uspokojit.