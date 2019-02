laz, Právo

Dosud ještě v Evropě Subaru neprodávalo žádný elektrifikovaný vůz, tedy ani elektromobil, ani jeden z různých stupňů hybridního pohonu. To se brzy změní, protože značka se souhvězdím ve znaku na ženevský autosalon chystá rovnou dva hybridy.

Vozy dostanou plaketku „e-Boxer”, ovšem zatím není jasné, o jaké modely půjde. Ve hře je například XV či Impreza. Ostatně XV pod jménem Crosstek se už ve Spojených státech jako plug-in hybrid prodává. Automobilka se zatím podělila o fakt, že půjde o hybrid, ovšem ve „ve stylu Subaru”. Jasné však je, že o spalovací pohon se nadále bude starat motor s ležatými písty, takzvaný boxer, zatím neupřesněného zdvihového objemu.

Jedním z elektrifikovaných Subaru by mohla být i Impreza.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Rovněž se spekuluje, jestli půjde o mild hybrid, full hybrid nebo plug-in hybrid. Tedy jestli bude vůz schopen jet pouze na elektřinu či zdali jej budete moci nabíjet ze sítě. To vše záleží na způsobu implementace elektrického motoru do specifického ústrojí. Z konstrukčního hlediska bude jistě práci japonských inženýrů zajímavé sledovat. Subaru je totiž co se Evropy týče často odvážně, což dokazují třeba i velmi drahé a náročné vývoj a produkce dieselového boxeru.