Automobil italské značky se bude jmenovat Battista a jeho premiéra proběhne na březnovém autosalonu v Ženevě. Původní jméno vozu bylo P70, ovšem teď firma oznámila, že ponese jméno po zakladateli firmy. Bude to auto, které by mělo mít naprosto neskutečné hodnoty.

Podle slibů, jaké nyní létají vzduchem, by auto mělo mít ohromující výkon 1900 koňských sil a točivý moment 2666 N.m. To je samozřejmě možné pouze aplikací čistě elektrického pohonu s několika elektromotory. Automobil bude mít v sobě sadu akumulátorů, která zabezpečí jízdu standardní rychlostí na vzdálenost 400 km. Na 80 % kapacity se má auto u rychlonabíječky dobít za 40 minut.

Pininfarina Battista

S výše uvedenými parametry se vůz dostane na stovku za méně než dvě sekundy a maximální rychlost má přesáhnout 400 km/h.

Samozřejmě že Pininfarina nemá potřebnou technologii, kterou by sama vyvíjela. Zatímco design dodá Pininfarina, střeva vozu nabídne Rimac, tedy chorvatská značka, která už vlastní elektrický supersport prodává.

Auto by se mělo začít vyrábět v roce 2020 a výroba je omezena na 150 kusů. Jedno auto by mělo vyjít v přepočtu přibližně na částku 50 milionů korun. Ale to je zatím hrubý odhad.