mb, Novinky

První auto Ettoreho Bugattiho sice slavilo 110 let už koncem prosince 2018, ovšem k založení automobilky tehdy nedošlo - to se stalo až v následujícím roce. Automobilka Bugatti tedy slaví 110 let od svého založení právě letos. [celá zpráva]

Připomínka tohoto výročí je i v České republice, a to nejen na internetu. Brněnská Galerie Vaňkovka vystavuje osmnáct historických Bugatti, včetně např. Type 13 z roku 1911 nebo Type 35 A, na kterém závodila Eliška Junková. Nechybí ani nejslavnější silniční Bugatti všech dob, Type 57, a to ve čtyřech různých provedeních.

Součástí výstavy je i Type 35 (na ilustračním snímku).

FOTO: Profimedia.cz

V Brně má výstava probíhat do 22. února a v září letošního roku se na ni můžeme těšit i v Praze, a to v Arkádách Pankrác. V rámci střední Evropy jsou v plánu také zastávky v Bratislavě a v polských Katovicích.

Současné Bugatti není tou původní firmou

Automobilka Bugatti přečkala dvě světové války, ale už v 50. letech minulého století se dostala do problémů a v roce 1963 ve své původní formě zbankrotovala. Postupem času se objevilo několik pokusů o obnovení produkce, z nichž stojí za zmínku až ten italský z roku 1987, inscenovaný podnikatelem Romanem Artiolim.

Právě za jeho éry vznikl supersport EB110, který byl na svou dobu neuvěřitelně pokrokový např. svým pohonem všech kol, karbonovým monokokovým šasi nebo aktivními aerodynamickými prvky. Jeden kus si koupil i závodník Michael Schumacher.

Takto se v roce 1991 v Paříži představil typ EB110, který učaroval i Michaelu Schumacherovi.

FOTO: Bugatti 2x

Artioli plánoval i luxusní vůz, nazvaný EB112, jenže ten vznikl jen ve formě prototypu. Automobilka totiž padla za oběť globální ekonomické krizi první půlky 90. let - v roce 1995 zkrachovala. Licenci a všechny díly koupila německá firma Dauer, která v roce 1997 postavila ještě několik kusů EB110 s přídomkem SS.

Model Veyron (na snímku ve verzi Grand Sport) byl prvním silničním autem světa, které překonalo rychlost 400 km/h.

Druhý pokus o vzkříšení přišel v roce 1998, kdy značku koupil koncern Volkswagen. První vůz, který představil, byl osmnáctiválcový EB118, ovšem sériové výroby se dočkal až model Veyron. V této formě existuje značka Bugatti dodnes - a díky tomu můžeme letos slavit její 110. výročí.