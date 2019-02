mb, Novinky

Roční dálniční známky mají platnost vždy 14 měsíců, od 1. prosince roku předchozího do 31. ledna roku následujícího. To znamená, že platnost ročních dálničních známek na rok 2018 včera skončila – a hned první kalendářní den v měsíci za ni můžete dostat pokutu.

„Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen odstranit díl kuponu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, jakmile jeho platnost skončila,” stojí v odst. 1 § 21e zákona 13/1997 Sb.

Podle odst. 2 § 42a stejného zákona se řidič „dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21e neodstraní díl kuponu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kuponu”.

Pokuta může být mnohem vyšší než cena známky

Není tedy podstatné, nakolik vylepíte novou známku vedle té staré – ze zákona existuje povinnost neplatnou známku odstranit. Platí to samozřejmě nejen pro roční známku, ale i pro měsíční či desetidenní. A pokuty nejsou malé – příkazem na místě až 5000 korun.

Stejná pokuta hrozí, pokud řidič užije zpoplatněnou silnici, aniž by časový poplatek uhradil. Ten je letos stejný jako loni – 1500 korun za rok, 440 korun za měsíc nebo 310 korun za deset dnů. Nejsnáze známku koupíte na benzince nebo na poště, příp. na webu Státního fondu dopravní infrastruktury najdete kompletní seznam prodejních míst.

Kontrola probíhá nejen dalekohledy



Podle tiskové mluvčí policejního prezidia Evy Kropáčové se na dálniční známky policisté zaměřují v rámci běžného výkonu služby po celý rok, např. když vozidlo zastaví k silniční kontrole. Známky také kontrolují pomocí dalekohledů, kterými vidí i použití bezpečnostních pásů nebo mobil v ruce řidiče. Elektronicky, např. pomocí kamer v tunelech, však dálniční známky kontrolovány nejsou.

A co když pojedete s prošlou známkou na skle po silnici, která není zpoplatněná? „Nejedná se o přestupkové jednání, za které by byla uložena pokuta, nicméně ta známka tam nemá co dělat,” doplňuje Kropáčová.