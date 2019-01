mb, Novinky

Globální šéf výzkumu a vývoje u Mercedesu Ola Källenius si myslí, že takové auto je možné postavit. „Bezpečnost je jádrem DNA Mercedesu a konečným cílem je nula nehod v dopravě,” cituje ho australský web Motoring.

Koncept by se měl jmenovat ESF (Experimental-Sicherheitzfahrzeug, Vozidlo experimentální bezpečnosti) a na otázku, co dokáže, odpověděl Källenius jen, že máme počkat a uvidíme. Dají se očekávat vylepšení na poli technologií pro předcházení nehodě a také na poli systémů ochrany posádky při ní.

„Věci jako autonomní řízení a sofistikované jízdní asistenty pomáhají ke snížení počtu dopravních nehod. Protože téměř všechny nehody jsou zapříčiněny lidskou chybou,“ komentoval situaci Källenius.

Mercedes-Benz ESF z roku 2009 byl založen na tehdejší třídě S.

Idea je, že pokud jsou auta ovládána neustále se učící umělou inteligencí a všechno je řízeno cloudovým „centrálním mozkem“, nikdo by na silnicích neměl umřít. Ovšem to by všechna auta na silnicích musela být nová a schopná autonomní jízdy.

Källenius neuvedl, zda bude koncept založen na třídě S, podobně jako starší koncept ultrabezpečného auta, který byl představen před deseti lety. Prozradil ale, že některé technologie jsou „velmi blízko nasazení do sériové výroby“.