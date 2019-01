laz, Právo

Značka Lynk&Co se na automobilovém trhu neobjevila z ničeho. Jde o projekt čínského koncernu Geely. Ten výrazně vstoupil do podvědomí evropského motoristického fanouška v roce 2010. Tehdy rostoucí společnost koupila rozhodující podíl v tradiční švédské značce Volvo.

Od té doby koordinuje výrobu a vývoj svých projektů, mezi které teprve nedávno přibylo Lynk&Co. Značka byla založena v roce 2016 a soustředit se svým pojetím má mezi Geely a Volvo. V nové výroční zprávě se právě tato mladice označila za nejrychleji rostoucí automobilovou značku na světě. K tomu stačil jen domácí čínský trh, kde udali 120 414 vozů.

Lynk & Co 02 se představilo na začátku minulého roku. Příbuzenství hledejme u Volva XC40

„Před třemi roky začala Lynk&Co jen jako myšlenka. Tato prodejní čísla jsou pro úplně novou značku skvělá. Potvrzují nám, že náš fokus na jednoduchou komunikaci s klientem, typicky mladým městským zákazníkem, je správný,” říká šéf značky Alain Visser.

Již brzy na starém kontinentě



Pro novou čínskou automobilku šlo loni o první kompletní rok prodejů. Nabídka byla přitom velmi limitována. V prodeji jsou doteď jen modely 01 a 02, tedy SUV a crossover. V plánu jsou dále také hatchback, sedan a SUV-kupé.

Některé z těchto vozů jsou občas k vidění při testování i v Praze. To naznačuje další kroky této značky. Poté, co loni otevřeli 221 showroomů v Číně, se očekává vstup na evropský trh, kde se již uvažuje o začlenění do továrny v Belgii. [celá zpráva] V roce 2020 se mají otevřít autosalony v Amsterdamu, Berlíně, Bruselu, Stockholmu, Londýně a Barceloně. Poté je na řadě i trh ve Spojených státech.

Koncept už naznačil podobu sedanu Lynk&Co 03.