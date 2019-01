fra, Novinky

Silver Ghost Collection

Původní Silver Ghost má už na kapotě hodně křížků. Auto s výrobním číslem AX201 patří do pětatřicetikusové série speciálních verzí, připomínající si právě tenhle první vůz, který vidíte v úvodním videu. Speciální barva, dub na obložení a soška ze stříbra. To jsou hlavní znaky auta.

Rolls-Royce Silver Ghost Collection

FOTO: Rolls-Royce 19x

Adams Collection

Třicet aut série Dawn a čtyřicet série Wraith dostalo speciální sošky Spirit of Ectasy vyrobené z uhlíkového kompozitu. Extrémně hluboká černá barva byla i na dílech karoserie – opět z karbonu. Na přístrojovce pak byly usazeny uměle vyrobené černé diamanty.

Rolls-Royce Adams Collection

Rolls-Royce Adams Collection

Phantom Whispered Muse

A opět Spirit of Ectasy. Tahle soška na chladiči vozu nebyla vždy taková, jaká je dnes. Tahle speciální verze pak vtahuje do svého designu několik původních nákresů Charlese Sykese. Ta použitá přímo na chladiči je z růžového zlata a jde o návrh Amy Murray.

Rolls-Royce Phantom Whispered Muse

Rolls-Royce Phantom Whispered Muse

Na památku československých letců v RAF

Ve Velké Británii jsou letecké perutě 312 a 313 pojem. Čeští letci se zapsali takovým písmem do historie Bitvy o Británii, že na ně dokonce vzpomíná speciální série značky Rolls-Royce Dawn. Barva letadel je na karoserii s doplňkem černé linky. Stejně jako na letadlech. Uvnitř jsou znaky perutí na opěrkách, motto obou perutí: Jeden jestřáb mnoho vran rozhání (313 peruť) a Non Multi Sed Multa (Nemnozí, ale mnoho – 312 peruť). Co spojovalo tyhle letce se značkou Rolls-Royce? Přece motory Merlin.

Rolls-Royce Dawn Czechoslovak Squadrons

Rolls-Royce Dawn Czechoslovak Squadrons

Rhutenium Phantom

Co je dražšího než zlato? Rhutenium. Je to drahý vzácný kov, který je příbuzný s platinou. Ovšem na světě se ho vytěžilo jen 20 tun. Přesto si jeden zákazník přál pokrýt s ním části svého vozu.

Rolls-Royce Rhutenium Phantom

Rolls-Royce Rhutenium Phantom

Dawn Black Badge

Benjamin Treynor Sloss, viceprezident Googlu, je známý jako nadšenec do aut. Tenhle vůz představený na Pebble Beach Concours d’Elegance má zvláštní žluto-modrou kombinaci. Ostatně jako všechny vozy jeho sbírky. Jde o barvy vlajky Modeny.

Rolls-Royce Dawn Black Badge

Rolls-Royce Dawn Black Badge

Phantom Fuxia

Michael Fux je zase známý sběratel vozů Rolls-Royce. Tohle bylo už jeho jedenáctý vůz. Je lakován ve speciální barvě Fux Intense Fuxia Pearl, která nebude použita nikdy jinde než právě na vozech pro tohoto muže. Uvnitř pak je interiér kompletně očalouněn arktickou bílou a výrazně fialovou kůží.

Rolls-Royce Phantom Fuxia

Rolls-Royce Phantom Fuxia

Wraith Luminary Collection

Že má Rolls-Royce ve střeše světla, takže vypadá jako černá obloha s hvězdami, jsme si už asi zvykli. Jenže tahle série 55 kusů dokáže udělat to, že ty hvězdy vypadají, jako by padaly. Podsvětlený je i tudorský dub v obložení, a to 176 diodami.

Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Rolls-Royce Wraith Luminary Collection

Dawn Aero Cowling

Kdo chce otevřený Rolls-Royce, ale nechce si připadat jako důchodce na projížďce, tak si nechá zakrýt zadní sedadla speciálním krytem z hliníku a karbonu. Ze čtyřdveřového kabrioletu se tak stane roadster. A když je potřeba, kryt se dá sundat.

Rolls-Royce Dawn Aero Cowling

Rolls-Royce Dawn Aero Cowling

Cullinan Viewing Suite

Nové SUV ve výrobním programu značky Rolls-Royce je takové ideální auto na pořádnou projížďku na dowerské útesy při východu slunce. Jenže co tam? Sedět v autě jak v autokině? Samozřejmě ne. Ve víku kufru jsou skládací stoleček a skládací židličky…

Rolls-Royce Cullinan Viewing Suite

Rolls-Royce Cullinan Viewing Suite