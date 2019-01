fra, Novinky

GMC Sierra HD je auto, které by u nás už splňovalo požadavky na nákladní automobil. Do 3,5 tuny se opravdu nevejde. Ostatně pod kapotou pracuje gigantický naftový osmiválec Duramax s výkonem 332 kW (452 koní) a hlavně s točivým momentem 1243 N.m. Auto tak může za sebou táhnout přívěs či návěs o hmotnosti 13,5 tuny.

Zahrnuje spoustu zajímavých vychytávek, jako je zadní víko na korbě se skládacími schůdky. Ale to nás ani tak nezaujalo, jako nový speciální systém pro tahání přívěsů.

GMC Sierra HD je opravdový gigant.

FOTO: GMC 3x

Speciální kamera umožní výhled i za extra velký přívěs.

Jde totiž o to, že auto má 15 kamer, kdy jedna se připevní i na záď přívěsu. Ta pak přenáší obraz na obrazovku do interiéru. Řidič tak nakonec vidí i za přívěs, co se za ním děje. Vypadá to, jako by byl přívěs průhledný. Navíc z těch 15 kamer je spousta zaměřena na důležitá místa. Takže například nacouvání s koulí k oji přívěsu je hračkou, protože lze přepínat mezi kamerami, které vše nádherně ukážou.

Tento systém nedávno představilo Valeo a bylo to zcela jednoznačně domluveno právě s GMC, aby firma mohla prezentovat novinku nejdřív jako vlastní.

Testů s tímto „průhledným“ systémem je ale víc, a dokonce se plánuje, že každé auto by mělo své kamery vzadu i vepředu, což by umožnilo vidět řidiči daleko dopředu, když by si auta tyto obrázky předávala pomocí rychlého inteligentního sdílení.

S počtem kamer je možné zajet s tažným zařízením na milimetr přesně.