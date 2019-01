fra, Novinky

SUV je fenomén. Je to tak žádané zboží, že i značky, do kterých by to nikdy nikdo neřekl, představily nebo představí své vozy. Jsou mezi nimi Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini nebo Ferrari. Zatím jedinou značkou, která se ostře vymezila proti rádobyterénnímu nesmyslu, byl McLaren.

Lamborghini Urus - už dnes je o něj takový zájem, že kapacita výroby nedostačuje

FOTO: Lamborghini

Volkswagen o novém autě takového typu uvažoval. Stephan Winkelmann ještě minulý rok potvrzoval, že bude nová řada, která nabídne něco, co tu ještě nebylo. Na přímou otázku, jak se bude SUV jmenovat, odpověděl, že jméno se ještě vybírá.

Jenže je rok 2019 a stále sice rostou prodeje SUV, ale spousta značek se domnívá, že začnou zase klesat. Tak třeba na americkém trhu se zvýšil prodej klasických kombíků. Proto některé značky sice plánují další SUV, ale už ne přes čáru. A u Bugatti by SUV asi bylo přes čáru i jedno. Stephan Winkelmann se totiž nyní vyjádřil, že žádné SUV nebude, protože „by to nebylo v souladu s firemní image, ani s historií značky“.

A co tedy to nové auto bude? Každopádně nástupce Chironu, který skončí v roce 2021. Pravděpodobné také přijde řada na luxusní čtyřdveřové kupé – jakousi supersilnou limuzínu pod značkou Bugatti. To by mohl být kompromis pro zákazníky, aby zcela neztratili svou tvář.