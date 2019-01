laz, Právo

Jak uvádí ÚAMK, „při teplotě od zhruba deseti stupňů Celsia přichází akumulátor až o dvacet procent své kapacity, a při další snaze nastartovat je velmi snadné přijít o všechnu.” Automobilová baterie je proto v zimě jedním z nejnamáhanějších komponentů.

Před prvními mrazy se proto doporučuje zkontrolovat její kondici. Pokud tak neučiníte a spoléháte na akumulátor s omezenou kapacitou, alespoň trochu klidu mohou přinést startovací kabely. V autě je dobré je vozit i z toho důvodu, že nikdy nevíte, čím si můžete vůz přes noc vybít. Mnohdy stačí i jedna čtecí lampička, kterou necháte na zadních sedadlech pár dní rozsvícenou.

Pozor na nekvalitní produkty



Jenže při koupi tohoto příslušenství se vyplatí nesáhnout hned po tom prvním, co uvidíme. Hraje tu roli prostá fyzika. Zásadní je totiž podíl mědi uvnitř kabelu, a tudíž jeho celková hmotnost. „Kupovat startovací kabely na váhu je trochu zjednodušené doporučení, ale když se proberete nabídkami v některých obchodech, tak tam najdete spoustu produktů, které rozhodně bezproblémové nastartování nezaručí,“ říká Jindřich Krejčí ze sítě autoservisů ProfiAuto.

Hmotnost kabelu se vyplatí sledovat zejména kvůli levným napodobeninám. „Sice například deklarují průřez 25 mm², ale pod silnou vrstvou izolace nakonec najdete měděný vodič jen o průřezu 5 mm²,” dodává Krejčí.

Balení startovacích kabelů může být různé. Sledovat byste však měli délku, průřez a celkové provedení v závislosti na typu motoru vašeho auta

FOTO: Profimedia.cz

Právě nejen hmotnost je důležitá. Vždyť každým metrem roste odpor kabelu, je tudíž méně účinný. A u startu pomocí kabelů často rozhodují i malé rozdíly. U vozu se zážehovým motorem by měly stačit kabely s průřezem 16 mm² a s délkou 3 metry. Co se týče vznětových motorů, případně zážehových jednotek s vyšším výkonem, dostačovat by měl průřez 25 mm² s délkou 5 metrů.

Nejdřív na kladný pól baterie

Když na onu situaci dojde a potřebujete si od jiného vozu „šťávu” půjčit, nebo ji naopak darovat, je nutné držet se zavedených postupů. Oba vozy musí mít nejprve vypnuté motory. U vybitého akumulátoru připojíme červený kabel na pól + a následně ke stejnému pólu + na akumulátor nabitý.

Černý kabel připojte na záporný pól a druhý konec už v motorovém prostoru „mrtvého“ vozu na kovový díl očištěný od barvy. Nikoli tedy z minus na minus, ale z minusového pólu na kostru vozu. Teď je okamžik pro nastartování našeho „zachránce“. V jeho případě je samozřejmě na místě volit takového, který se kategorií motoru rovná „zachraňovanému“. Jeho motor taktéž nastartujte a nechte běžet, kabely odpojte přesně v opačném sledu.