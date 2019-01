laz, Právo

Lexus sice dokázal šokovat automobilový svět odvážně tvarovaným a ještě lépe jezdícím velkým kupé LC, ovšem karoserie tohoto typu se nevzdává ani ve střední třídě. Poté, co faceliftem prošlo klasické RC, na řadu přišla také výkonná verze RCF. To tak pokračuje v bitvě proti autům jako BMW M4 či Mercedes-AMG C 63.

V rámci modernizace se změnily oba nárazníky a také přední světlomety, nyní s integrovanými LED pro denní svícení. Ty byly dříve odděleny. Výsledný efekt je vyhlazenější, nepostrádá však agresivitu této brutální verze.

Nové jsou i zadní svítilny.

Modernizací ve stylu klasické verze si prošel i interiér s vylepšeným elektronickým rozhraním. Fanoušky velkých motorů ale potěší, že na svém místě zůstává plnotučný atmosférický osmiválec o objemu pěti litrů s atmosférickým plněním. Tento jednorožec v automobilovém průmyslu zvládne nové emisní normy, má 5 koní výkonu a 8 newtonmetrů maximálního točivého momentu navíc. Celkem jde o 472 koňských sil a 535 Nm.

Síla opět putuje na zadní kola skrze osmistupňovou automatickou převodovku. Inženýři však pro lepší odezvu zvětšili stálý převod. Sprint na stovku nyní zabere 4,2 sekund, maximální rychlost činí elektronicky omezených 270 kilometrů za hodinu. Cena zatím nebyla oznámena.

Dominantou zůstává čtveřice výfukových koncovek.

Lexus RC F se ve verzi před faceliftem představil v roce 2014.