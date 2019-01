mb, Novinky

Z oněch novinek pro blízkou budoucnost, které se od zítřka budou představovat veřejnosti v Las Vegas, stojí za zmínku zejména nová generace Mercedesu CLA, „baby-verze” velkého „čtyřdveřového kupé” CLS.

Jeden z nejmenších Mercedesů se zatím ukázal jen na jedné, navíc velmi tmavé ilustraci a na řadě fotek maskovaných prototypů. Víme ale, že bude mít kromě nového infotainmentu MBUX také možnost aktivace vnitřního osvětlení pohybem ruky. [celá zpráva]

Mercedes před premiérou nového CLA ukázal zatím jen siluetu této novinky.

FOTO: Mercedes-Benz 2x

Kromě CLA by si v Las Vegas měly také odbýt americkou premiéru elektromobil Mercedes EQC a koncept Vision Urbanetic - pětimetrovou elektrickou autonomní platformu, na niž lze připevnit kapsli pro náklad nebo cestující a pomocí které chce Mercedes obsluhovat městské aglomerace. [celá zpráva]

Mercedes-Benz Vision Urbanetic Concept může vozit kapsli pro pasažéry, jako na tomto snímku, nebo krabici pro náklad.

Firma WayRay ukázala svou ideu, která může usnadnit jak pohyb po parkovištích, tak i po městě či závodní dráze - head-up displej, který pracuje s upravenou realitou. Ukáže tak například, kde můžete zaparkovat, kam je zakázán vjezd nebo jak si najet kterou zatáčku - jako ve videohře.

Obří head-up displej a upravená realita mohou v řadě situací usnadnit řidičům život.

FOTO: WayRay

Koncept, na který si počkáme asi ještě léta, je z Koreje a jmenuje se Hyundai Elevate. Je to něco jako kombinace auta a koně; automobilka ho označuje za „chodící auto” a podle prozatím jediného zveřejněného obrázku má např. pomáhat při živelných pohromách. [celá zpráva]

Hyundai Elevate, podle automobilky chodící auto, dává smysl jako záchranářské vozidlo při katastrofách, říká zatím jediný zveřejněný obrázek.

FOTO: Hyundai

Novinku čínské automobilky Byton, model M-Byte, máme prý čekat ve výrobě už letos. Auto se ukázalo už na loňském CES jako koncept; je to samozřejmě elektromobil a má u něj být na výběr mezi pohonem jedné nápravy a 71kWh baterií a 4x4 spolu s 95kWh baterií. [celá zpráva]

Takto se Byton M-Byte ukázal na veletrhu CES v Las Vegas.

FOTO: Alexandria Sage, Reuters

Nejkurioznějším jeho prvkem však je 48” displej v interiéru. Není to překlep, úhlopříčka opravdu měří osmačtyřicet palců. Displej zabírá v podstatě celou palubní desku. A aby toho nebylo málo, druhý displej je ve volantu.

Takhle velký displej nemá žádné jiné auto na světě, jen Byton M-Byte.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Firma Delphi Technologies chce představit „chytré auto”, která má vědět, co ho čeká, a připravit se na to. Nejde jen o podvozek - systém prý umí číst dopravní značky i semafory, ví, že za zatáčkou bude následovat kopec, nebo upraví vaši každodenní trasu do práce, pokud se na ní přes noc objevila uzavírka.

Německá automobilka Audi chystá představení nové generace autokin. Nápad se jmenuje „Audi Immersive In-Car Entertainment” a spočívá v tom, že se nedíváte na film skrze okna, nýbrž bude promítán na oknech a budete tak ve středu dění. Nemá ale fungovat za jízdy, nýbrž když auto stojí.

Druhou novinkou má být blíže neupřesněný systém, který je „příští generací zábavy v autě”. Využívá volného času, když vůz jede autonomně, a ukáže, jak se „jízda autem promění v digitální zábavu”.

Audi chce z interiéru stojícího automobilu udělat kinosál. Detaily si zatím nechává pro sebe.

FOTO: Audi

Kia ukazuje „řadu nových technologií, vyvinutou pro post-autonomní éru”. Hovoří o systému R.E.A.D. - Real-time Emotion Adaptive Driving, česky něco jako Řízení adaptivní emocím v reálném čase.

Zapomeňte ale na emoce z jízdy, systém má analyzovat emoce řidiče pomocí umělé inteligence a těm má přizpůsobovat prostředí interiéru. Tak chce vytvářet „radostnější zážitek z mobility” (sic).

Kia R.E.A.D. čte emoce řidiče a podle toho nastavuje nikoliv podvozek, nýbrž prostředí v interiéru.

FOTO: Kia

Automobilka Lexus ukáže upravený model LS, který dostal dva stupně autonomního řízení. Prvním je „Guardian” - pomocník, který má potlačit nedostatky řidiče a zrychlit jeho reakce. Druhý stupeň je nazvaný „Chauffeur”, tedy v překladu osobní řidič - a přesně tak funguje. [celá zpráva]

Lexus LS schopný autonomní jízdy se nesnaží svá čidla a kamery nijak skrýt.

FOTO: Toyota

A konečně, novinku chystá také Nissan - elektromobil Leaf má dostat 60kWh baterii, což je oproti současné verzi padesátiprocentní nárůst. Jeho název by měl být E-Plus a dojezd na oněch 60 kWh energie má být asi 360 kilometrů.

Nedávno jsme testovali současný Leaf; průměrná spotřeba elektřiny byla 19,7 kWh/100 km, takže na 40kWh baterii to dává o chloupek přes 200 km dojezdu. S baterií o kapacitě 60 kWh můžeme odhadovat něco lehce přes 300 km. [celá zpráva]

Nissan Leaf

FOTO: Marek Bednář, Novinky