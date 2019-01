fra, Novinky

Letošní veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas by se klidně mohl přejmenovat na autosalon. Tolik automobilů nebo technologií v nich instalovaných tam ještě nikdy nebylo. Například tam bude stát Lexus LS, který ukáže novou generaci autonomního řízení. Prototyp se jmenuje P4 a spojuje v sobě dvě možnosti.

Novinkou jsou senzory i na bocích za předními koly.

První Guardian je jen pomocník pro řidiče. To znamená, že řidič stále sedí v autě, má za něj zodpovědnost a elektronika má jen zrychlit jeho reakce, potlačit jeho nedostatky a celkově zvýšit bezpečnost. Prostě to, co dnes už máme v mnoha bezpečnostních systémech, ale v mnohem komplexnějším měřítku.

Druhá možnost se jmenuje mód Chauffeur. Ten zcela převezme řízení od člověka, takže ho není vůbec zapotřebí. Digitální řidič se spoléhá na novou soustavu senzorů. Standardní kamery LIDAR byly doplněny novými kamerami, inovovaným radarovým systémem a dalšími senzory. Hlavně má ale auto výkonnější výpočetní techniku, která je schopná dát data ze senzorů dohromady rychleji, a tedy i včasněji a vhodněji reagovat.

Pod kšiltem se objevuje ohromná sbírka senzorů a kamer.

Výpočetní středisko je v zavazadlovém prostoru.

Podle druhu auta by se mohlo zdát, že jde o technologii pouze pro super bohaté. Ale Toyota Research Institute říká, že důvodem pro instalaci do Lexusu LS byla jeho nová platforma, tedy moderní podvozek a elektronické řízení.