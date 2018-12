mb, Novinky

Koncern FCA vyvíjí řadový šestiválec o objemu těsně pod třemi litry, který dostane přeplňování, aby se výkonem vyrovnal nebo byl lepší než 5,7 Hemi V8. Ta má v současnosti 380 koní a 559 N.m a je k mání v řadě aut tohoto koncernu, kromě Challengeru také ve vozech Dodge Charger nebo Jeep Grand Cherokee.

Zpravuje o tom web Allpar, který se specializuje na informace o amerických značkách tohoto koncernu. Uvádí také, že prvním autem, kde se nový řadový šestiválec objeví, by mohl být Jeep Wagoneer nebo příští generace Grand Cherokee.

5,7 Hemi V8 je v autech Chrysleru už od roku 2003. Zde s logem značky Ram.

Později by se měl dostat také právě do Challengeru a Chargeru - a má-li být výkonem stejný nebo lepší než 5,7 Hemi, lze předpokládat, že ho nahradí. U pick-upů Ram by podle Allparu měl nahradit základní 3,6 V6 Pentastar. Tento motor v současnosti tvoří základní nabídku i u Challengeru a Chargeru.

Ovšem, o osmiválce Challenger ani Charger nepřijdou zcela. Mají v nabídce také 6,4 V8 pro verzi SRT 392 a kompresorovou 6,1 V8 pro SRT Hellcat a Demon - a o jejich konci nepadlo ani slovo, alespoň prozatím. Rozdíl je v tom, že toto jsou vrcholné verze, něco jako AMG u Mercedesu, kdežto 5,7 Hemi je dnes možné mít i v civilních variantách.

Verze 392 Hemi V8 má objem 6,4 litru (392 kubických palců) a montuje se do Challengeru SRT 392.

FCA se při vývoji snaží stáhnout délku bloku nového motoru na co nejméně, což má znamenat malý průměr vrtání válců a o to větší zdvih. To znamená, že lze čekat velký točivý moment, ovšem ne moc vysoké maximální otáčky. Křivka točivého momentu má být co nejjemnější.

V severoamerických modelech koncernu by podle Allparu mohl motor dostat jedno turbodmychadlo typu twin-scroll, tedy se dvěma kanály vedoucími plyny od výfukových svodů k turbíně a klapkou, která upravuje tok plynů. Pokud se motor dostane i do Maserati a Alf Romeo, mohl by prý mít hlavy od Ferrari a dvě obyčejná turbodmychadla.

Nebylo by to poprvé, co by Chrysler používal benzínové řadové šestiválce. Začal s nimi ve 30. letech s motorem Flathead 6 a skončil, alespoň prozatím, u AMC-Straight 6, montovaného naposledy do Jeepu Wrangler gen. TJ v roce 2006. A jak se bude nový motor jmenovat, má-li Chrysler v oblibě dávat motorům konkrétní jména? Spekuluje se o „Tornado” podle faktu, že má být přeplňovaný.