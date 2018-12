mb, Novinky

Samozřejmě tak snadné to není a nikdo ani ve Spojených státech nepředpokládá, že by lidé chtěli kupovat auta stejně impulzivně jako občerstvení. Onen obří automat má na starost jen výdej vozu, přesto je působivý.

Carvana car vending machine now open on Indianapolis’ north side – Indianapolis Star https://t.co/AQtYLk7gWz pic.twitter.com/sL4uUbzO0y — Car Parts and More (@repuestosjuanch) December 14, 2018

Funguje to relativně jednoduše - na internetu si vyberete auto a financování a zvolíte si, zda chcete, aby vám vůz byl doručen před dům, nebo zda si pro něj přijdete k tomuto sedmipatrovému „automatu”. A samozřejmě, kdy se to má stát.

První variantu provozuje firma Carvana už několik let. Zvolíte-li tu druhou, na místě vám zaměstnanec předá obří minci, kterou vhodíte do připraveného otvoru - a robotický parkovací dům vám vydá to správné auto. Protože v podstatě celý nákupní proces probíhá na internetu, máte pak sedm dní na to, abyste v případě nespokojenosti auto vrátili.

Carvana provozuje takovýchto výdejních automatů na auta už několik v řadě amerických států. Ten v Indianapolis byl zprovozněn minulý čtvrtek. Mimo jiné tím firma šetří plochu - schová téměř tři desítky aut do jedné věže a tam, kde by pro ně muselo být za normálních okolností parkoviště, může vysadit stromy.

Ovšem ve skutečnosti je to jen zábava a v procesu nákupu auta by být nemusela, ale firma tím získává značnou publicitu - o jakém jiném americkém dealerovi nových a ojetých aut se běžně píše v evropských médiích?