Německá firma Micro Wave Ignition AG (MWI) představila svůj současný výzkum. Místo klasické zapalovací svíčky používá k zapálení směsi mikrovlny. Princip je vlastně strašně jednoduchý a logický.

Problém u klasického spalovacího motoru je, že hoří nerovnoměrně. U zážehového motoru prohořívá ve vlnoplochách od svíčky, u naftového se vzněcuje od míst s nejvyšší teplotou. Jenže obě verze znamenají velmi vysoké teploty, při nichž vzniká velké množství emisí.

Mikrovlny mohou proniknout celým palivovým prostorem a zapálit směs rovnoměrně, a hlavně při nižší teplotě. Podle firmy by mohla spotřeba klesnout o 30 % a díky lepšímu spalování emise až o 80 %. Ano, je to dost odvážné konstatování, které hraničí pomalu se zázrakem, ale pokud bychom jim nevěřili, tak je třeba upozornit, že tím hlavním, kdo jim věří, je Wendelin Wiedeking. Tento bývalý šéf automobilky Porsche (1993 až 2009) je totiž hlavním akcionářem.

Pokud by to byla pravda a firma trochu urychlí svůj výzkum a vývoj, ještě by mohla zachytit a zpomalit rychlý ústup spalovacích motorů z automobilismu. Ale buďme raději trochu pesimističtí. Ford například několik let vyvíjí laserové zapalování. Bohužel po velké mediální kampani v roce 2009 vše usnulo, v roce 2011 tutéž myšlenku znovuotevřela firma Denso. Dnes už si na to ale nikdo nevzpomene.