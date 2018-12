mb, Novinky

U úspěšných muzikantů člověk čeká supersporty a luxusní auta a Sinatra takové vozy měl - v jeho garáži stálo Lamborghini Miura, Lincoln Continental nebo Jaguar XJ-S. Ale také zcela nenápadný Chrysler LeBaron Town & Country z roku 1985, jakých tehdy jezdily v USA spousty.

Sinatra do svého LeBaronu zvolil 2,2l čtyřválec Turbo I, který dává 144 koní a 217 N.m. Zpěvák měl podle webu Autoclassics údajně v oblibě kombíky s dřevěným obložením boků ze 40. let a jmenovaný LeBaron se na tuto tradici snažil navázat, byť to, co vidíte na fotkách, není skutečné dřevo.

Chrysler LeBaron Town & Country po Franku Sinatrovi

Po stránce výbavy čekejte věci standardní pro Ameriku 80. let - klimatizaci, tempomat, elektrická okna či zrcátka. Jediné, co u tohoto auta není běžné, jsou extrémně tmavá okna - Sinatra se tak bránil proti objektivům paparazzi.

Prvních šest let jezdil tento vůz ve službách Sinatry, ať už ho řídil on sám, nebo jeho řidič Nathan Golden. To je doloženo kopií původního technického průkazu a papíry o záruce na vůz.

Chrysler LeBaron Town & Country po Franku Sinatrovi

Jak ale všímavé oko zaregistruje, tento LeBaron musel jezdit v zemi, která má na rozdíl od Spojených států odlišné předpisy o osvětlení. Jinak by pod zadním nárazníkem nevisela dodatečná couvačka a mlhovka. A vskutku - poslední registrace vozu byla ve Velké Británii, kde v květnu 2018 skončila poslední „technická”.

Právě tam se bude auto prodávat, a to v internetové aukci domu H and H, která proběhne 2. února příštího roku. Vyvolávací cena je podle webu nula liber a není stanovena ani minimální cena. Přesto asi nelze očekávat, že se auto s takovou historií prodá nějak levně.

Frank Sinatra

